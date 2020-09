TV: Jansson om när han vänder hem till MFF, Georgsons Arsenal-flytt och kvalmissen: "Tyngsta dagarna i mitt liv"

Det blev ingen rolig avslutning på säsongen för Pontus Jansson och hans Brentford. Länge såg laget ut att ta klivet upp i Premier League men London-klubben klarade inte av att knyta ihop säcken. Inför de två sista omgångarna av Championship-säsongen hade Brentford allt i egna händer, men två raka förluster såg till att man fick kvala upp till högstaligan istället för att ta en direktplats.

Laget tog sig till play off-final mot Fulham men väl där föll man, efter en målvaktstavla. Något avancemang till Premier League blev det alltså inte för svenske mittbacken Pontus Jansson.

- Vi hade åtta raka segrar, släppte inte in något mål, hade allt i egna händer och så tappade vi det. Sen hade vi ändå ett play off som en andra chans. Vi var favoriter. Känslan ute på planen (under matchen) var att alla gick och väntade på straffar, sen kom deras mål från ingenstans. Den var jobbig, säger Jansson till Fotbollskanalen.

- För mig var det extra jobbigt med tanke på att jag gjorde mer eller mindre samma resa med Leeds förra året.

Jansson berättar att pressen i slutskedet av säsongen blev stor.

- Man tar typ beslut som man annars aldrig gjort. Det står så mycket på spel att man inte är sig själv ute på planen. Jag själv kände inte så men de andra i mitt lag, de offensiva och unga spelarna, har sagt att de blev typ helt paralyserade. De fastnade i gräset och fick inte fram det som de ville.

Han beskriver känslan som förlusterna innebar.

- Vi sumpade det. Jag tog det jäkligt hårt. Det var de tyngsta dagarna i mitt liv.

Jansson säger att han vill vara kvar i Brentford, trots missräkningen.

