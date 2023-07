Lasse Nilsson lämnar Norrby: "Klubben har fått en speciell plats i mitt hjärta"

I slutet av 2019 tog Lasse Nilsson över som ny sportchef i Norrby IF. Efter några framgångsrik superettan-säsonger tog turen slut i fjol, då Boråsklubben degraderades till division 1.

Sedan dess har Nilssons roll blivit allt mindre, och nu står det klart att han lämnar klubben efter 3,5 år på posten. Det meddelar Norrby på tisdagen.

- För mig personligen har det varit 3,5 fantastiskt roliga och lärorika år där Norrby IF har fått en väldigt speciell plats i mitt hjärta. Det har varit 3,5 fantastiskt roliga och lärorika år som innehållit allt från höga toppar till djupa dalar. Jag är väldigt tacksam över att jag fått chansen att jobba som sportchef i Norrby IF, säger Nilsson till klubbens hemsida.

Annons

- Efter degraderingen så arbetade vi dag och natt för att bygga truppen inför den här säsongen. Men efter det så har tiden jag kunnat lägga på det här minskat, vilket varit helt enligt plan. Så avslutet är väldigt odramatiskt och något som varit planerat sedan en lång tid tillbaka.

Han fortsätter:

- Jag avslutade min fotbollskarriär här och fick även chansen att jobba som sportchef i klubben. Norrby IF har fått en väldigt speciell plats i mitt hjärta och jag kommer att sakna alla människorna som jag jobbat väldigt tätt tillsammans med under den här tiden. Jag tror på den spelartruppen som finns här och jag tror att laget kommer att lyfta sig när höstsäsongen startar. Att jag kommer att följa Norrby IF och utvecklingen framöver är en självklarhet. Sedan vet man aldrig vad som händer i framtiden…

Annons

Klubbchef David Kryssman:

- Det har varit fantastiskt att ha Lasse i föreningen under de här åren. Jag bär med mig många minnen från hans tid i Norrby IF, där säsongen 2021 var en stor höjdpunkt. Nu önskar vi Lasse ett stort lycka till med framtida utmaningar.

Norrby ligger för tillfället på elfte plats i ettan södra, dock med samma poäng som Ahlafors på nedflyttningsplats.