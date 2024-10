Djurgården hämtade upp 0-2 - efter dubbla tavlor

På torsdagen gick Djurgården in i gruppspelet i Europa Conference League när man gästade LASK Linz.

När startelvan presenterades stod det klart att Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf bland annat valde att bänka både Rasmus Schüller och Deniz Hümmet, samtidigt som Magnus Eriksson och August Priske tog plats i startelvan.

Sammanlagt gjorde Djurgården sex förändringar från den allsvenska matchen mot Värnamo i helgen. Utöver Eriksson kom bland annat Oscar Jansson, Jacob Une Larsson och Viktor Bergh in. På bänken fanns däremot spelare som Jacob Rinne, Santeri Haarala och Keita Kosugi.

Djurgården började matchen bra, förde spelet och tryckte tillbaka hemmalaget - men utan att skapa några chanser. Oskar Fallenius klippte till utanför straffområdet, efter en hörna, men bollen gick över.

Efter sex minuter tvingades en av LASK:s bästa spelare, Moses Usor, byta. Högerspringaren tappade fästet och foten vek sig. Innan det hade han varit med och skapat hemmalagets dittills enda chans.

Det var efter två minuter då Sascha Horvath hittade Usor som utmanade Viktor Bergh inne i straffområdet innan han drog iväg ett skott, som smet utanför.

Men LASK fick ett ännu bättre läge - efter en bjudning av Djurgården.

Efter 26 minuter kunde Adam Ståhl ha nickat bort en långboll, men valde att släppa då han trodde att Oscar Jansson skulle fånga upp den. Men Jansson blev ställd och Valon Berisha hann först och placerade in bollen i ett öppet mål. 1-0 till LASK.

Magnus Eriksson slet hårt på mittfältet och vill ofta spela bollen framåt. Tobias Gulliksen och August Priske gjorde det bra de få gånger de fick något att jobba med. Men Djurgården hade svårt att skapa målchanser.

I stället var det hemmalaget som var nära att göra 2-0 - efter ännu en bjudning från Djurgården.

Efter 42 minuter slog Besard Sabovic en svag passning rakt till en motståndare och LASK ställde om snabbt. Marin Ljubičić fick ett bra läge strax utanför straffområdet och klippte till, men bollen smet utanför.

- Det är ingen bra fotbollsmatch. Det är en oviss match och ett ovisst motstånd och jag tycker att vi tar oss an matchen på ett bra sätt. Vi visar mycket bra saker. Samtidigt har Lask ett skott, men vi bjuder på 1-0 och det är självklart det som känns surt, sa Djurgårdens sportchef Bosse Andersson till Disney+ i paus och fortsatte:

- Det (misstaget) är otroligt olyckligt. Jag tycker ändå att vi står upp bra. Man vet att man måste vara synisk och man växer in i matchen. Jag tycker att vi visar god anda och bra initiativ redan från avspark, så det känns jäkligt snöpligt med det där målet som självklart är ett misstag och ett missförstånd. Men det är 45 minuter kvar och vi har alla möjligheter.

Den andra halvleken var bara 30 sekunder gammal när hemmalaget fick ett farligt läge efter att ha spelat sig förbi Miro Tenho till vänster i straffområdet, Marin Ljubičić tog en fin djupledslöpning och klippte till direkt, men utanför.

Efter 47 minuter gjorde Tobias Gulliksen det bra och tog sig fram mot LASK:s straffområde och hittade Sabovic i farligt läge rakt framför mål. Han klippte till, men Philipp Ziereis räddade på mållinjen.

Två minuter senare blev det 2-0.

Adam Ståhl och Miro Tenho var högt upp och försökte sätta press, blev överspelade med en djupledsboll till höger mot straffområdet som Jacob Une Larsson inte hann med. Oscar Jansson rusade ut och försökte avvärja men Florian Flecker hann först och fick öppet mål och satte 2-0.

Hemmalaget gjorde tre byten.

Men Djurgården gav inte upp.

Efter 57 minuter kom 2-1.

Magnus Eriksson klackade fram bollen till Gustav Wikheim som tog sig förbi en motståndare och satte in ett hårt inlägg längs marken till Priske som tog en bra löpning in framför mål och reducerade.

Djurgården gjorde fyra byten i den 60:e minuten. Gustav Wikheim, Adam Ståhl, Besard Sabovic och Oskar Fallenius klev av - Rasmus Schüller, Tokmac Nauen, Peter Therkildsen och Santeri Haarala kom in.

Och nästan direkt var det nära att bli 2-2.

Schüller kämpade fram bollen till Nguen som blev helt fri, men Jörg Siebenhandl i hemmamålet kom ut och räddade.

Efter 64 minuter kom 2-2.

Gulliksen tog sig fram längs vänsterkanten och spelade in centralt till Nguen, som klippte till utanför straffområdet, och bollen satt nere vid högra stolpen.

Djurgården tryckte på för ett ledningsmål. Tokmac Nguen och Tobias Gulliksen testade skott - utan lycka.

I den 82:a minuten gick hemmalaget upp och fick ett farligt läge. Miro Tenho nickade bort en långboll, men bollen hamnade hos Horvath som klippte till utanför straffområdet, men träffade rakt på Tenho.

Det blev inga fler mål. Matchen slutade 2-2.

Oavgjort betyder att Djurgården får drygt 1,4 miljoner kronor.

Om laget hade vunnit hade man fått minst 4,4 miljoner kronor.

Skulle de blårandiga sluta bland de 16 bästa lagen i ligaspelet väntar en bonus från Uefa på minst runt 2,2 miljoner.

- Jag tycker att de gör två mål på två slumpartade situationer. Vi pratade om det i halvlek och vi pratade om det efter 0-2 - att tro på det. Vi känner någonstans att vi är fan så mycket bättre än vad de var, det var känslan. En jäkla moral att vända på det och vi är närmare tre poäng än dem i slutet, säger Magnus Eriksson till Disney+ efter matchen.

- Vi har några gubbar där framme som är fantastiskt skickliga i en mot en-spelet och gillar att utmana. Det är klart att när de sätter fart får resten av laget hänga på, annars blir vi långa och det blir lite Hawaii-fotboll. Men jag tycker ändå att vi går för det hela vägen in, sen räcker det inte till tre poäng, men en jävla bra moral.

Thomas Lagerlöf på presskonferensen efter matchen:

- Vi var besvikna i halvtid. Anfallsspelarna var inte bra nog. Vi började bra i andra men dom gjorde mål, det var inte bra för oss.

- Spelarna visade mycket kvalitet och väldigt starkt att komma tillbaka efter 0-2, självklart måste vi vara nöjda med en poäng.

- Vi byter fyra spelare och får in bra spelare med fräscha ben. Vi gjorde mål strax innan bytena och fick energi av det. Men visst, vi fick in fler fräscha och vi hade bra kontroll efter det. Men tilläggstiden var skakig med chanser åt båda håll.

Startelvor:

Lask Linz: Siebenhandl - Stojkovic, Ziereis, Jovicic, Taloveirov, Bello (Renner IN 57) - Berisha (Entrop IN 57), Horvath, Usor (Flecker IN 6, Bogarde IN 57) - Ljubicic, Zulj (Boateng IN 70).

Djurgårdens IF: Jansson - Ståhl (Therkildsen IN 60), Tenho, Une Larsson, Bergh - Eriksson, Sabovic (Schüller IN 60) - Wikheim (Nauen IN 60), Gulliksen, Fallenius (Haarala IN 60) - Priske (Hümmet IN 75).