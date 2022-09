Djurgården har stor respekt för Molde: "Påminner nästan lite om AIK under Norling"

Efter 0-0 borta mot Shamrock Rovers i första gruppspelsmatchen är det dags för Djurgården att ta sig an Molde på hemmaplan i Europa Conference League. Laget leder den norska ligan med tio poäng just nu och de blårandiga har stor respekt för motståndet som väntar under torsdagskvällen.

- Molde är ett jättebra lag som är i bra form. De har många individuellt skickliga spelare och de är otroligt bra i sitt samlade försvarsspel. De är svåra att få hål på. De påminner nästan lite om AIK under Rikard Norling. Otroligt tajta och svåra att få hål på i deras låga försvarsspel. Även om vi identifierat några grejer som vi tror att vi ska kunna utnyttja, säger Djurgårdens tränare Thomas Lagerlöf.

- De har ett väldigt vasst omställningsspel och många skickliga spelare. Vi får hantera många olika delar. Det här är bland de bättre lagen vi har mött i år, tror jag. Det ska bli intressant.

Djurgården har dock en stark tro på seger på hemmaplan.

- Vi vet att vi kan prestera här på Tele2. Vi har varit otroligt bra här hemma. Vi vet att vi har det som krävs inom oss för att slå alla lagen i gruppen. Inga lag här är omöjliga att slå.

Hur viktigt är det att vinna på hemmaplan i ett sådant här gruppspel?

- Det delas ut lika många poäng på hemma- och bortaplan men i och med att vi vet att vi är starka hemma så är det klart att vi har goda förhoppningar om att göra ett bra resultat här. Den underbara stämningen som vi haft här på Tele2 i de tidigare Europa-matcherna hoppas vi kunna återskapa nu också. Det ger laget en otrolig energi.

- Det är klart att vi har större möjligheter att ta tre poäng på hemmaplan om man ser till vad vi presterat historiskt och vad vi har för stöd här.

Att vinna hemma och kryssa borta är väl en rätt bra "taktik", tänker jag?

- Ja, det är ett bra sätt att nå framgång i de flesta turneringar, säger Lagerlöf och ler.

Molde kryssade mot belgiska Gent i sin första match av gruppspelet.