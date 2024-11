Djurgården vann mot Panathinaikos efter vändning

Djurgårdens IF

Djurgården, som stod på en poäng efter två spelade matcher i Europa Conference Leagues ligafas, tog under torsdagen emot Panathinaikos på Tele2 Arena.

Redan i den tredje minuten var hemmalaget nära att ta ledning. Ett inspel från Tobias Gulliksen ledde till ett skott tätt utanför från Tokmac Nguen.

Samme Nguen hotade på nytt i den 16:e minuten, men då räddades hans avslut av grekernas keeper.

Två minuter senare tog istället Panathinaikos ledningen. Djurgården lyckades inte rensa undan bollen ur eget straffområde och fick se Filip Duricic volleyskjuta in 1-0 i en båge över Oscar Jansson i målet.

I paus stod det 1-0 till gästerna, men tidigt in i andra halvlek kvitterade Djurgården. Mittfältaren Besard Sabovic hittade med ett instick in till Tobias Gulliksen i straffområdet, varpå norrmannen placerade in 1-1.

Gulliksen var sedan, i 62:a minuten, nära att göra 2-1 till Djurgården. Han fick till ett tungt och wobblande skott efter en hörna, men Bartlomiej Dragowski i Panathinaikos mål lyckades rädda det.

Men 2-1 skulle komma. I den 72:a minuten sköt Deniz Hümmet in bollen i ena hörnet efter att ha blivit frispelad i djupled av Tokmac Nguen. Först dömde domarteamet bort målet på grund av offside, men efter en VAR-granskning godkändes fullträffen.

De blårandiga vann med 2-1 och har nu skrapat ihop fyra poäng i Europa Conference Leagues ligafas. Just nu innehar man en slutspelsplats, som de 24 bästa lagen (av 36) får.

Segern innebär också att Djurgården har säkrat ytterligare minst 4,4 miljoner kronor i prispengar från Uefa.

Djurgården avslutar allsvenskan mot IFK Norrköping på söndag. Därefter väntar ytterligare tre matcher i Europa Conference League, mot TNS, Vikingur och Legia Warszawa.

- Det var jätteroligt, det var en sådan stämning och fantastiskt att ta tre poäng. Fantastisk känsla, sa Tobias Gulliksen till Disney+ efter slutsignalen.

Han belyste sedan publikens roll i det hela.

- Den betyder allt. De är fantastiska, och alla på plan gör en bra match. Vi gör allt vi kan för att klara det här.

Om att näta i Europa Conference League sa norrmannen:

- Det är roligt.

På presskonferensen efter matchen uttrycker Djurgårdens interimtränare Roberth Björknesjö stor stolthet över det som hans spelare presterade.

- Det var en magisk match. Vi gjorde en stabil förta halvlek. Vi släppte till ett skott på mål och det blev mål. Tokmac (Nguen) hade två jättelägen och Marcus Danielson hade en farlig nick. Så vi ledde på poäng men låg under, säger Björknesjö.

- Grabbarna och publiken ska ha en enorm eloge för arbetet. Det är fantastiskt att få vara med om det här.

Vad betyder det här för dig personligen?

- Jag är jätterörd. Jag är väldigt glad för alla spelare och ledare. De är fantastiskt duktiga. Vi fick utdelning och träff på det hela.

- Jag sa till spelarna: "Nu kör vi bara. Jag står för taktiken och jag vill att ni kör. Släpp axlarna och kör!", avslutar Björknesjö.

Djurgårdens lag: Oscar Jansson - Adam Ståhl, Jacob Une Larsson, Marcus Danielson, Keita Kosugi - Besard Sabovic, Daniel Stensson - Gustav Wikheim (Santeri Haarala 83), Tobias Gulliksen, Tokmac Nguen - Deniz Hümmet (August Priske 83).

Panathinaikos lag: Dragowski - Vagiannidis, Jedvaj, Ingason, Mladenovic - Bakasetas, Willian Arao, Ounahi - Tete, Ioannidis, Duricic.