FEM SPANINGAR: "Missade bästa chansen att ta bortaseger i gruppen"

Missade bästa chansen att ta en bortaseger i gruppen

Visst, Shamrock Rovers har inte förlorat hemma på över ett år. Men samtidigt håller inte den irländska ligan någon superklass, och om man jämför med de andra lagen i gruppen så lär Molde och Gent vara bättre. Molde leder den norska ligan med hela tio poäng före Bodö/Glimt, som gjorde det bra i Europa League. Och Gent får väl ses som favorit i gruppen med tanke på att man är det lag i gruppen som håller till i den högst rankade ligan.

Så det här var Djurgårdens bästa chans att ta en bortaseger i gruppen. Shamrock var ett ganska risigt lag som förmodligen hade varit på den nedre halvan i allsvenskan, och som Djurgården borde ha besegrat. Nu blev det oavgjort och tuffare att ta sig vidare.

Djurgården underpresterade

Det såg ganska bra ut för Djurgården. I ungefär 15 minuter i början av matchen, och även under de sista 15 minuterna av andra halvlek. I början av matchen var man det lag som, trots bortaplan, visade mest vilja och hade mest kvalitet. Man pressade tillbaka hemmalaget, och känslan var att ”det här kommer Djurgården att vinna”. Men efter den första kvarten var det som att luften gick ur. Kim Bergstrand var tokig vid sidlinjen, något som gick att förstå. Kvalitet och vilja försvann helt. Tempot blev lågt, passningar slogs bort - och Shamrock tog över. Djurgårdens spelare såg slitna ut, något som borde oroa inför avslutningen av allsvenskan och fortsättningen av ECL.

Fyra byten på en gång - fick positiv effekt

Något behövdes göra när Djurgården hade svårt. Och då agerade Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf. I matchminut 60 gjorde man fyra byten. Ut med Pierre Neurath Bengtsson, Magnus Eriksson, Hampus Finndell och Joel Asoro - in med Rasmus Schüller, Emmanuel Banda, Haris Radetinac och Elias Andersson. In med spelare som ville visa att man inte vill sitta på någon bänk. Piggare ben och vilja gav en positiv effekt. Djurgården kom tillbaka in i matchen och så var det i princip spel på Shamrocks planhalva resten av matchen. Men utan att skapa den riktigt heta chansen.

Två saker i startuppställningen stack ut

Jacob Widell Zetterström och Rasmus Schüller bänkades. Om vi börjar med Schüller så var det förvånande. Kanske var det så att Sabovic fick fortsatt förtroende efter sin fina insats borta mot Apoel. Då var han en av planens bästa spelare när han ersatte Rasmus Schüller som då var avstängd. Han vann bollar och spelade sig ur situationer, och var oerhört viktig i att laget tog sig vidare till gruppspel. Men då spelade man på resultat. Det gjorde man inte nu mot Shamrock. Mittfältet hade under stora delar av matchen problem och när Schüller kom in i andra halvlek så var han bra.

Med Widell Zetterström undrade man direkt: Petad? Rotation? Klart är i alla fall att Jacob Widell Zetterström darrade i Djurgårdens senaste match i Europa, borta mot Apoel, och gjorde två misstag som höll på att kosta. Då spred sig en osäkerhet bland utespelarna och bland annat var kapten Magnus Eriksson framme flera gånger hos sin målvakt för att lugna ner, leda och peppa. Det är klart att man inte ville hamna där igen. Så om det nu var en petning så lär det ha berott på just detta. Om det handlade om rotation? Kanske inte omöjligt med tanke på att Aleksandr Vasiutin stod i stället för Widell Zetterström mot både Varberg och Värnamo i augusti.

Tacka Vasiutin för poängen

Aleksandr Vasiutin fick chansen i mål - då var han Djurgårdens överlägset bästa spelare. Laget kan tacka honom för att det inte blev förlust. Han gjorde några avgörande räddningar. Shamrock hade bland annat ett friläge där man försökte runda Djurgårdens målvakt, men då gjorde han det bra och stod upp och styrde ut anfallaren till en dålig vinkel. Bra insats!