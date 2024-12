FEM SPANINGAR: "Radetinac fick det han förtjänade"

SÅ BRA DET KAN BLI

Segern mot Legia Warszawa var så bra det kunde bli.

* Nu har Djurgården säkrat 90-95 miljoner i spelet i Europa, och mer kommer det att bli.

* Nu är man klar för åttondelsfinal, något som betyder att man får tid på sig att komma i form. För efter torsdagens match gick spelarna på ledighet och kommer tillbaka runt den 20 januari. Om man hade spelat sextondelsfinal så hade det varit match den 13 februari. Nu blir det den 6 mars. Alltså en längre försäsong för att komma i form. Och också viktigt för den nye tränaren att få längre tid på sig för att få ihop det. För räkna med att det kommer att bli en hel del ändringar i spelartruppen med flera som lämnar och då ska ersättas.

* Dessutom: i åttondelen får Djurgården möta ett lag från sextondelsfinalen.

STARK INSATS AV BJÖRKNESJÖ

Roberth Björknesjö kom in i ett klurigt läge efter ännu en tung derbyförlust. Det var stukat. Han fick uppdraget att ta in glädje och energi i truppen för att försöka avsluta allsvenskan på ett bra sätt och för att försöka ta vidare laget i Europa. På fyra allsvenska matcher lyckades han inte knipa en topp tre-plats, men bättre gick det i Europa. Han tog inte bara vidare laget till slutspel utan förde dom förbi sextondelsfinal och raka vägen till åttondel. Björknesjö har stor del i att många miljoner åkte in på kontot också att spelarna fick tillbaka glädjen.

MATCHENS HÄNDELSE

Trotjänare blir mer och mer sällsynt. Att spelare gör tolv säsonger i en och samma klubb hör inte till vanligheterna. Det gjorde Haris Radetinac. Torsdagens match mot Legia Warszawa blev hans sista framträdande i Djurgården. Det är stor respekt. Radetinac har varit lojal och viktig. Han har spelat på i princip alla positioner och alltid gett exakt allt. En järnkamin. Det var fint när han byttes in i den andra halvleken mot Legia. Alla stod upp och applåderade och resten av tiden ekade Radetinac-ramsor. Efter slutsignalen gjorde han ett ärevarv tillsammans med sin fru och tre barn. En person tog sig ner från läktaren och in på plan och fick Radetinacs skor. Mängder av halsdukar kastades in till honom och det var gulligt att se hans små barn som kämpade med alla halsdukar på sig. Haris Radetinac fick det han förtjänade: kärlek.

FRÅGETECKNET

Hur många förändringar blir det i truppen? Djurgården har spelat sin sista match för året och ska nu gå på ledighet innan träningarna sätter igång i mitten av januari med siktet på åttondelsfinal i Europa Conference League. Då lär det ha hänt en hel del. Sportchef Bosse Andersson har ett jobb att göra. En ny tränare ska in. Kontrakten går också ut för Oscar Jansson, Jacob Une Larsson, Besard Sabovic, Gustav Wikheim och Haris Radetinac. Flera kommer att lämna och ersättare ska in. Dessutom skulle det förvåna om det inte kommer bud på spelare som Deniz Hümmet och Tokmac Nguen. Båda gjorde mål mot Legia och visade återigen spets. Hümmet gjorde 20 mål på 42 matcher i allsvenskan och Europa. Kontraktet sträcker sig över 2026 och här lär till ett väldigt bra bud för att Djurgården ska sälja. Nguen startade bara i 14 allsvenska matcher och gjorde sex mål och fyra assist. I Europa Conference League har han gjort två mål och två assist på sex matcher. Kontraktet sträcker sig över nästa säsong så om Djurgården vill försöka casha in så är det nog nu det gäller.

MATCHENS BÄSTA SPELARE

3: Tokmac Nguen: Satte 1-0, assisterade till 2-0, frispelade Gustav Wikheim som hamnade i en straffsituation.

2: Deniz Hümmet: Klassavslut till 2-0, stenhårt, välplacerat, upp i krysset.

1: Keita Kosugi: Outtröttlig på vänsterkanten. Bra tvåvägsspelare.