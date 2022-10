Jättevändning säkrade gruppseger och ECL-åttondel för Djurgården

Under torsdagen hade Djurgården chansen att säkra förstaplatsen i sin Europa Conference League-grupp. Ett kryss skulle räcka för att göra just det. Sedan tidigare var laget klart för slutspel.

Men allt började väldigt dåligt för de blårandiga. Molde sköljde över Djurgården med anfall inledningsvis, satte 1-0 i den femte minuten och följde upp med ett 2-0-mål i den 20:e minuten.

Precis innan pausvilan lyckades dock Djurgården, som var tillbakatryckt av Molde under stora delar av den första halvleken, reducera. Gustav Wikheim hittade in med inspel i boxen som centerforwarden Victor Edvardsen tryckte in till 2-1.

- Jag var inte med inne i omklädningsrummet. Men vi vet att vi är starka. Framför allt har vi varit det i andra halvlek i de senaste matcherna. Det är första halvlekarna som har varit knackiga för oss, säger veteranen Haris Radetinac till Viaplay.

Efter paus fick Djurgården ut mer offensivt och man började skapa ett tryck mot hemmalaget. I den 67:e minuten kom sedan en kvittering. Vänsterbacken Pierre Neurath Bengtsson slog ett inlägg som Joel Asoro nickade in till 2-2.

Nio minuter senare kom 3-2. Inhopparen Haris Radetinac - som fyller 37 år på fredagen - fick bollen till sig på vänsterkanten, vek in i straffområdet och sköt in bollen i nät.

- Det är skönt. Mitt första mål i gruppspelet. Riktigt skönt, säger hjälten till Viaplay.

Sportchef Bosse Andersson i samma sändning:

- Helt otroligt. Vilket jävla gäng! säger han.

Tränare Thomas Lagerlöf sprudlade dock inte efter matchen. Han kritiserade sitt lag för den svaga första halvleken.

- Det börjar ta slut med kaniner i trollkarlshatten. Vi gjorde en horribel första halvtimme. Vi drog på oss den första frisparken i 42:a minuten. Vi förlorade alla dueller och var sena in i allt. Vi ska vara glada att matchen inte var död där. Men vi fick en gratisbiljett in i matchen när ”Gurra” (Gustav Wikheim) snurrade upp sin spelare och vi gjorde ett fint reduceringsmål, säger han på presskonfersen och fortsätter:

- Det här laget kommer tillbaka. Från hopplösa underlägen och tunga förluster. Vi ger oss aldrig. Vi har tro på att vi kan åstadkomma väldigt mycket och gjorde en otroligt stark andra halvlek. Vi drog på oss tre frisparkar de första två minuterna och började komma ur dueller med bollen vid fötterna.

- Otroligt starkt gjort.

Vad pratade ni om i paus? Vad korrigerade ni rent taktiskt?

- Ingenting. "Ni har tio minuter på er att visa att ni vill spela vidare", var i stort sett vad vi sa.

En hårtork?

- Nej. Vi var ganska eniga om att vi behövde komma upp en nivå.

Nu är det spikat att Djurgården blir gruppsegrare, vilket gör att man avancerar direkt till åttondelsfinal i Europa Conference League. Det dubbelmötet spelas den 9 och 16 mars.

Framgångarna innebär också att Djurgården nu spelat in omkring 70 miljoner kronor i prispengar från Uefa. Segern mot Molde ger 5,5 miljoner och att sluta etta i gruppen betyder 7,1 miljoner jämfört med 3,6 miljoner för en andraplats.

Moldes lag: Jacob Karlström - Benjamin Hansen, Eirik Haugan, Birk Risa - Eling Knudtzon, Emil Breivik, Sivert Mannsverk, Markus Kaasa, Mathias Fjörtoft Lövik - Magnus Wolff Eikrem, Ola Brynhildsen

Djurgårdens lag: Jacob Widell Zetterström - Piotr Johansson, Jesper Löfgren, Marcus Danielson, Pierre Neurath Bengtsson - Hampus Finndell (Besard Sabovic 83), Rasmus Schüller, Emmanuel Banda (Magus Eriksson 58) - Joel Asoro (Hjalmar Ekdal 83), Victor Edvardsen, Gustav Wikheim (Haris Radetinac 72)