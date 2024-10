Nya direktiven frustrerade Djurgården: "Blev helt galen"

Djurgårdens IF

Det var under EM i somras som Uefa testade ett nytt upplägg, att enbart lagkaptener får diskutera beslut med domaren. För att undvika stora protester och stökiga situationer på planen.

Direktiven gäller även i de europeiska klubblagsturneringarna och tvingade Djurgården att hålla igen när motståndaren Vitoria ödslade tid under torsdagens Europa Conference League-match mellan lagen.

- Jag blev ju galen på domaren. Man får ju inte säga någonting. Det är nya Uefa-regler. Man får inte gå fram och säga att de tar tid på sig. Alla får hålla käften, förutom "Mackan" (Marcus Danielson, lagkapten), som får säga något litet, säger mittfältaren Daniel Stensson.

Han har samtidigt respekt för portugisernas sätt att hantera drabbningen.

- De kände att vi var bra på konstgräset och ville dra ner på tempot. Det har vi också gjort i matcher. Det är fotboll.

Kändes det som att de föll lätt i dueller och så också, eller?

- Äeh. Det var väl en av deras yttrar lite, men han var jävligt fin. Så jag ska inte ge honom någon skit för det, säger Stensson och ler.

Mittfältaren, som satte Djurgårdens mål i 2-1-förlusten, är annars väldigt glad över att ha fått göra sitt första mål i blårandigt.

- Jag ville nästan nypa mig i armen när jag såg bollen gå in och jag tittade upp mot fansen. Det var den bästa känslan som jag känt.

I livet?

- I livet, ja. Jag är ju inte gift eller har några barn. Så det är väl det här och hunden, kanske.

- Det var en lättnad samtidigt som jag levde i extas. Det kändes som att det inte var på riktigt, på något sätt.

Stensson fortsätter:

- Det är bara så jävla segt att vi inte kunde komma härifrån med en eller tre poäng.

Den senaste tiden har annars varit tuff för Djurgårdens sommarförvärv. Han har inte fått någon speltid sedan den 22 september.

- Jag skulle ju inte ens startat den här matchen. Schüller blev sjuk och jag blev inkallad. "Robban" (Roberth Björknesjö, ny huvudtränare) ringde mig under lunchen. Det var bara att anpassa sig.

Han utvecklar:

- Det är så klart en anpassningsperiod för att gå från att vara given i ett lag och sen några veckor senare vara utanför truppen. Det är klart att det tagit på mig. Men när vi har gått lite sämre har det inte varit läge att lägga sig ner för att klaga.

- Jag har försökt pusha alla så mycket som möjligt och göra det bästa av situationen.

I dagarna fick tränarduon Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf sparken av Djurgården och Stensson har förståelse för beslutet.

- Jag tycker det är svårt. De har presterat så jävla bra. Med SM-guld, konstanta topplaceringar, Europa-spel och så vidare. Sen tycker jag att det behövdes lite ny energi. Det är svårt i den här branschen att vara tränare så pass länge som de varit här. All respekt till de två men också all respekt till klubben. Det här kanske var det som vi behövde just nu.

- Det känns jättebra med Roberth och jag tycker vi visade i den här matchen att vi kommit ut med ny energi. Vi blev pushade som fan av fansen, som är otroliga.

Björknesjö säger efter matchen mot Vitoria att han är väldigt nöjd med Stenssons insats, och 27-åringen själv hoppas att han ska få starta även mot Västerås i allsvenskan på måndag.

- Besard (Sabovic) är avstängd då och jag ska göra allt jag kan för att nypa den platsen, kommenterar Stensson.

- Fotboll är en självförtroendesport. När du inte spelar så går det ner. När laget inte vinner går det ner. Det här var en boost för min egen lilla primadonna, att få göra mål i första starten här. Det kommer lyfta mig och jag hoppas kunna lyfta grabbarna, och hålla en hög konkurrens i träning så att vi kan bli ännu bättre.