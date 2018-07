AIK vidare i EL efter drama - Stefanelli avgjorde i förlängning

Inför torsdagskvällens retur mot Shamrock Rovers på Friends Arena hade AIK med sig en 1-0-ledning, efter förra veckans match på Irland. Men trots det blev det dramatiskt i den första omgången av Europa League-kvalet. Inför 8 115 åskådare gick matchen till förlängning eftersom bortalaget ledde med 1-0 efter 90 minuters spel, och där lyckades AIK till sist dra det längsta strået.

Shamrock fick in 1-0 redan i den 19:e minuten. På en hörna höll sig forwarden Daniel Carr framme och tryckte in bollen i bortre hörnet. Det resultatet stod sig till paus, men det kunde lika gärna ha sått 2-0. I den 34:e minuten gav nämligen bort ett friläge till bortalaget efter en misslyckad hemåtpass, men AIK-keepern Oscar Linnér räddade Coustrains försök från nära håll.

AIK jobbade för att få in en kvittering i den andra halvleken, men det var först i slutminuterna (efter att Kristoffer Olsson, Henok Goitom och Nicolas Stefanelli bytts in) som hemmalaget lyckades skapa några chanser. I den 84:e minuten sköt Alexander Milosevic ett långskott en bit utanför och två minuter senare avslutade nämnde Stefanelli utanför i ett bra läge inne i straffområdet.

Innan full tid var över var sedan Shamrock nära att göra 2-0, men Aaron Greenes nick tog i stolpen och ut. Matchen gick till förlängning, där ett tidigt mål av Nicolas Stefanelli räddade AIK. Norrmannen Tarik Elyounoussi hittade in med instick i straffområdet och därefter sköt argentinaren in 1-1, via bortalagets keeper.

Det målet blev avgörande och AIK är därmed vidare till den andra omgången av Europa League-kvalet. Nu väntar danska FC Nordsjälland, som slog nordirländska Cliftonville med sammanlagt 3-1 i den första kvalrundan.

- Det är dags att kemtvättå min kostym, det är vad som är kontentan av den här fajten. Det var svettigt. Vi fick kämpa oerhört hårt för att gå vidare. Jag har sagt det vid flera tillfällen att Shamrock är ett väldigt bra lag, det visar de upp över två matcher. Att det skulle bli som i en perfekt värld, som i fjol när vi mötte ett lag från Färöarna, var bara en utopi. Vi började den här matchen sisådär. Det har varit flera matcher på raken nu där börjat ganska knackigt. Sen fick de in ett mål efter 20 minuter och det gjorde inte motståndet sämre. Sen var det en fajt över en förlängning där vi hade kvalitet på bänken som gjorde att vi kunde växla upp. Alla fyra som kom in gjorde det riktigt bra på olika sätt. Det är som gjorde det till slut, säger AIK:s tränare Rikard Norling.

Hade du helst sett att du inte behövt använda dig av Kristoffer Olsson och Henok Goitom?

- Vi kämpade med Kristoffer för att över huvud taget kunna få med honom på bänken. Det är ingen skada, utan det är väldigt hårt belastade muskler som är anledningen till den känslan som han hade i kroppen dagarna innan. Vi tänkte väl att han i en perfekt värld skulle klara av 30 minuter. Nu blev det ju lite mer. Henok måste någonstans också få ta ett halvt steg tillbaka. Han har spelat fullt ut 90 minuter i tre eller fyra matcher i rad och till slut funkar inte det. Så det var oundvikligt. Annars hade jag gärna haft de två från start.

Gör den extra halvtimmens spel som förlängningen gav dig orolig inför det som väntar framöver?

- Det underlättar ju inte nu. Vi har bara några dagar till nästa match och det är verkligen något vi behöver aktivt hantera. Det är på gränsen till vad som är hanterbart, säger Norling.

Tränaren är också tydlig med att nyförvärven Sebastian Larsson, Panajotis Dimitriadis och Heradi Rashidi kommer att spela mot BP på söndag.

- Det handlar mer om var jag ska placera de tre på planen, än om de ska vara med. Hade vi inte haft de nyförvärven hade jag känt att det blir en för stor utmaning, säger Norling.

AIK:s lag: Oscar Linnér - Alexander Milosevic, Per Karlsson, Robin Jansson - Daniel Sundgren, Ahmed Yasin, Enoch Kofi Adu, Denni Avdic (Kristoffer Olsson 62), Rasmus Lindkvist (Nicolas Stefanelli 83) - Stefan Silva (Henok Goitom 62), Tarik Elyounoussi (Haukur Hauksson 110).

Shamrocks startelva: Bazunu - Boyle, O'Brien, Lopes, Grace, Kavanagh - Coustrain, Watts, Bone, Finn - Carr.