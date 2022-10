FEM SPANINGAR: "Bisarra situationen som bäddade för MFF:s olycka"

En första halvlek där inget hände Matchbilden liknade den i Malmö för en vecka sedan. MFF dominerade bollinnehavet mot ett Union Berlin som hade besynnerligt svårt att etablera ett eget spel. Jo Inge Berget och Isaac Kiese Thelin var okej i targetspelet, men så fort gästerna närmade sig de rödvitas straffområde saknades kvalitet. Ofta föll det på att beslutsfattandet eller inspelen från wingbackarna Joseph Ceesay och Martin Olsson var för dåliga. Trots den dåliga halvleken från Union Berlin var det Bundesligaettan som skapade de två målchanserna, det enda som hände av värde under de första 45 minuterna.

Lomoteys bisarra situation

Union Berlin ökade tycket omedelbart efter pausen. Bundesligas serieledare nosade på ett ledningsmål och tryckte tillbaka ett MFF som inte hade något i anfallsspelet överhuvudtaget. I den 70:e minuten tilldömdes Union en straff som blev till en MFF-frispark efter en VAR-koll, och slutkvarten rycktes sönder av nya MFF-skador på Oscar Lewicki och Olsson. VAR-turen vände dock under slutminuterna. Inhopparen Emmanuel Lomotey knuffade Kevin Behrens i straffområdet och efter ytterligare videogranskning dömde huvuddomaren Aleksandar Stavrev en (billig) straff till Union Berlin som Robin Knoche slog in. Lomotey fick en varning och åkte sedan ut efter en ny på tilläggstid. Den 24-årige mittfältaren har upplevt en bisarr situation sedan han värvades som Mahamé Sibys ersättare för två månader sedan. Ghananen har fortfarande inte debuterat i allsvenskan och efter startdebuten i svenska cupen var detta Lomoteys andra inhopp i Europa League. MFF-tränaren Åge Hareide klagar på att Lomotey inte var i matchform när han tog över laget. Det är obegripligt hur MFF misslyckats att spela in ett nyförvärv, som ska hålla en bra nivå, så här.