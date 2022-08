FEM SPANINGAR: "Toivonen avgörande - mot det sämsta laget MFF mött"

Skakiga ben smög sig in igen

Men istället för att ta ett fastare grepp om matchen bjöd hemmalaget in Dudelange. Några nonchalanta bolltapp gav gästerna ett par kontringsmöjligheter, och inbytte Nélito Dos Santos fick stå helt fri framför Johan Dahlin, utan att lyckas med avslutet. Samma skakiga defensiv som präglat Malmö under juli månad trädde fram igen. I Europaspelet det vill säga, för i allsvenskan har MFF bara släppt in ett straffmål under de tre senaste matcherna. Nu redde laget ut turbulensen och ordnade den första nollan i Europa, trots att laget fick svettas onödigt mycket i mitten av andra halvlek.