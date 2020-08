FEM SPANINGAR: "Tomassons favoritelva börjar forma sig"

MFF demonstrerade Europavanan

MFF spelade övertygande, skapade många målchanser, och gynnades förstås av målet i den första minuten. Det tillät laget att spela ut och försvarsmässigt tog laget bort nästan alla av Cracovias inlägg. Matchen borde avgjorts tidigt i andra halvlek men det är en detalj som MFF får slipa på till nästa kvalomgång. För den här matchen demonstrerade MFF Europavanan som de samlat på sig och stod upp i en matchbild som blev väldigt fysisk.

Cracovia spelade okej men Rivaldinho dök aldrig upp

Den polska cupmästaren fick en mardrömsstart som tvingade laget att gå framåt i planen. Cracovia hade önskat att ligga defensivt och spela ett direkt omställningsspel. När laget tvingades spela kreativt var de helt okej och skapade några lägen, framförallt under en period i mitten av andra halvlek när trycket låg på MFF:s försvar. Cracovia hade dock behövt göra något extra för att slå ut MFF ikväll. Rivaldinho, sonen till brasselegendaren Rivaldo, var aldrig med i matchen för Cracovia. Anfallaren byttes ut redan i halvtid.

Bachirou - och främst Toivonen lämnar ett hål

Igår såldes Fouad Bachirou till Nottingham Forest. En lucka på innermittfältet lämnas ledig och där har numera Oscar Lewicki en given plats med Bonke Innocent som alternativ bredvid Anders Christiansen. Kruxet blir när Ola Toivonen inte kan spela och MFF får former ett rent 4-3-3-system och sätta in en extra mittfältare centralt. Idag fick Erdal Rakip spela med "AC" och Lewicki centralt och gjorde en godkänd kämpainsats som kunde resulterat i mål. Men med Innocent skadad fanns inget centralt defensivt alternativ på bänken. Det må vara en detalj men ingen obetydlig sådan i Sveriges bredaste trupp.

En förstaelva börjar sätta sig i MFF

Snart framme vid hösten börjar det bli uppenbart vilka som är Jon Dahl Tomassons favoriter, men också vilka som gör sig själva svårpetade från startuppställningen. Jo Inge Berget gick före Amin Sarr på den högra offensiva positionen och på den andra kanten startade Sören Rieks igen. Berget är en garanti både för mål och hårt jobb medan Rieks ligger trea i den interna poängligan och låg bakom 1-0 och gjorde själv det andra målet. Främst är det Arnor Traustason som kommit längst ifrån startelvan jämfört med 2019. I försvaret har Franz Brorssons starka form den senaste månaden gjort att han startat samtliga matcher sedan cupfinalen. Lasse Nielsen gjorde comeback i helgen men mittbacksparet blev ikväll återigen Brorsson tillsammans med Anel Ahmedhodzic - och övertygade med en ny fin insats.

Marko Johansson växer snabbt i målet

22-åringen har spelat fyra matcher i MFF-målet i Johan Dahlins frånvaro. För varje tillfälle växer Johansson och insatsen mot Cracovia var hans främsta hittills. Johansson var säker på gästernas många inlägg och spelade med pondus överlag. Om han är en fullgod backup till Johan Dahlin är för tidigt att säga - men fortsatta chanser lär han få att bevisa det. Dahlin har en skada på överkroppen som inte läker ordentligt och han riskerar att missa söndagens match mot Elfsborg. Johansson har dock förtjänat att visa upp sig även mot serietvåan i allsvenskan.