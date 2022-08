Georgson öppnar för att leda MFF säsongen ut: "Redo att göra detta under tiden"

När Malmö FF sparkade Milos Milojevic från tränarjobbet i fredags ruckade de också på fler positioner i klubben. Sportchefen Andreas Georgson klev in som tillfällig tränare och sportdirektören Daniel Andersson tog Georgsons tidigare plats.

- Absolut, de här fyra dagarna har varit skithärliga (skratt). Oväntade, men roliga och väldigt inspirerande och jag känner att vi fått ihop det väldigt bra som grupp. Men det där är ett beslut som inte är mitt och som också beror på omständigheter som vi inte vet i dagsläget. Den huvudtränaren som vi vill ta in, är den tillgänglig eller inte - det är många saker. Just nu lever jag match för match, precis som jag tror att man ska göra för att prestera på toppen av sin förmåga, säger Andreas Georgson.

- I den här världen skulle jag aldrig våga säga något definitivt. När vi pratade i januari hade vi så klart ingen tanke i världen på att vi skulle ha en ny tränare efter sju månader. Händer saker och omständigheter som vi inte vet i dag så kan de säkert hända under de närmaste tiden. Jag skulle inte vilja förutspå någonting, det gynnar mig inte så mycket att spekulera kring just det. Vi förbereder oss för att hitta rätt huvudtränare och ta oss till nästa nivå, den processen ska få ta den tiden den behöver. Blir den kort, medellång eller lång - för egen del är jag redo att göra detta under tiden, säger Georgson.