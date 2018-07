Larsson: ”Kändes lite som att luften gick ur oss”

AIK föll borta mot danska Nordsjälland i Europa League-kvalet och måste därmed vinna returen hemma i Stockholm om en vecka. Trots att laget skapade en rad chanser fick man inte hål på det danska laget som kunde hålla undan.

I matchen brände Nicolas Stefanelli och Tarik Elyounoussi två jättelägen. Den argentinske anfallaren hade öppet mål men lyckades inte stöta in bollen, men norrman Elyounoussi brände en straffsprark. Efter matchen var stjärnmittfältaren Sebastian Larsson besviken.

- En besvikelse att vi förlorar matchen. Absolut. Speciellt med tanke på antalet bra målchanser som vi skapar. Vi har två inspel i första där jag tror att vi tror att vi är lite för ensamma. Nico har ett läge. Jag har ett läge. Vi har en straff och två frilägen i andra. På bortaplan ska man vinna matchen då, säger han till Aftonbladet.

- Samtidigt, gör man inte mål får man acceptera det och gilla läget. Det kändes lite som att luften gick ur oss när vi missade våra riktigt bra lägen. Vi orkade inte riktigt fortsätta. Samtidigt är det lurigt. Man vill ha med sig ett bortamål men vill inte åka på en kontring, vilket vi höll på att göra ett par gånger.

Tränaren Rikard Norling var nöjd med prestationen men besviken på resultatet.

- Nej, men just den känslan kan vagga in en i en halvfalsk trygghet. Det räcker att de gör ett mål så måste vi göra tre. Klart att vi är kapabla att göra det, men det ska hanteras med en ofantligt stor koncentration och noggrannhet på torsdag. Idag ville bolluslingen inte in och då är det lätt att kasta skit på varandra. Men ingen missar med flit, konstaterar Rikard Norling.

Returmötet spelas på torsdag nästa vecka.