Man United vände och vann - i Amorims hemmadebut

På torsdagen tog Manchester United emot norska Bodö/Glimt i Europa League på Old Trafford. Detta var nye tränaren Rúben Amorims första hemmamatch och även hans försya Europa-match med Manchester United.

När startelvorna presenterades kunde man konstatera att Amorim gjorde sex förändringar gentemot krysset på Ipswich. Dessutom fick Tyrell Malacia göra comeback i "Red Devils" - efter 550 dagar.

Det tog inte ens en minut - sedan tog Manchester United ledningen genom Alejandro Garnacho. Rasmus Höjdlund pressade Bodö/Glimts målvakt Nikita Haikin - som försökte finta bort dansken. Detta misslyckades han med, och en framrusande Garnacho fick således öppet mål och kunde raka in 1-0 för United.

Annons

Bodö/Glimt gjorde sedan två mål på bara fyra minuter - och norrmännen hade därmed vänt matchen. Först skickade Hakon Evjen upp den i krysset i minut 19, och i minut 23 placerade Philip Zinckernagel in 2-1 på ett friläge.

"Amorim försöker fortfarande hålla sig kall. Att starta med Malacia har redan visat sig vara ett dåligt beslut, om man tittar på målet. De Ligt är dessutom alldeles för passiv när Malacia blir överspelad", skev MEN-journalisten Samuel Luckhurst på X.

- Det här är otroligt! Hemmafansen är knäpptysta. Matchen startade med så mycket optimism, som försvann på ett ögonblick. Vilken svängning, sa reportern Anton Toloui i Sky Sports sändning.

Även Sky Sports Tom Horn kritiserade Malacias försvarsinsats:

- Malacia såg rostig ut där. Jag sa det innan matchen, att Zinckernagel kommer göra det svårt för honom. Om inget förändras kommer han frodas, sa han i Sky Sports sändning.

Annons

I BBC:s sändning såg Simon Stone likheter mot hur det såg ut under Erik ten Hags styre.

- Vid åtskilliga tillfällen under Erik ten Hag dominerade Manchester United inledningen, för att sedan misslyckas att utnyttja det och släppa in mål. Erik ten Hags lag hade en vana att släppa in mål efter en lyckad start. Något som fortsätter, sa han.

Men "The Red Devils" skulle kvittera innan den första halvleken tog slut. Noussair Mazraoui slog in ett inlägg, som Rasmus Höjlund tog ned på ett läckert vis för att sätta sig i en position att avsluta. Dansken stod sedan för ett klassavslut - och ställningen var 2-2.

- Det där var suberpt från Rasmus Höjlund. Två tillslag, det första för att kontrollera för att sedan avsluta efter att ha vänt sig om. Nu finns det någonting positivt för Amorim att ta upp med laget i halvtid, sa Simon Stone i BBC.

Annons

Reportern Anton Toloui sammanfattade halvleken i Sky Sports sändning:

- Rúben Amorim var lugn på sidlinjen i början på matchen. Men mot slutet hoppade han omkring. Ingen enkel match för honom, Bodö har gjort det väldigt bra. Ett intressant halvtidssnack väntar, sa han.

Inför den andra halvleken blev Tyrell Malacia, som gjorde comeback efter 550 dagar, utbytt till förmån för Diogo Dalot. Malacia stod för ett svagt ingripande vid Bodö/Glimts 2-1-mål - och fick motta sågningar av diverse experter.

Manchester United rivstartade den andra halvleken, och efter fem minuter spelade Manuel Ugarte fram till Rasmus Höjlund i straffområdet. Dansken var resolut när han avslutade - och plötsligt var ställningen 3-2 till Manchester United. Hemmalaget hade vänt.

"The Red Devils" hade bud på både fyran och femman i den andra halvleken. Både Alejandro Garnacho och Marcus Rashford hade varsitt gyllene läge. Men något mål kom aldrig, inte heller från norrmännen.

Annons

Rúben Amorims första seger som Man United-tränare blev således ett faktum, i sin första match på Old Trafford.

I och med vinsten kliver Man United upp på tolfteplatsen i Europa League-tabellen. Bodö/Glimt ligger på plats 15.

- Vi hade en tuff start, men vi kom tillbaka och visade karaktär. Men vi vill se till att de här matcherna inte blir allt för spännande. Men allt handlar om tre poäng, sa matchhjälten Rasmus Höjlund till TNT Sports efter slutsignalen.

Han berättade sedan om Rúben Amorims direktiv:

- Han sa åt mig att inte tänka så mycket på grabbarna bakom mig, utan bara jobba på det jag ser framför mig. Det syntes på vårt första målet. Sedan sa managern till mig att springa nära stolpen. Och det funkade vid det tredje målet.

Om Amorims generella spelstil sa dansken:

- Det kommer ta tid, uppenbarligen. Men vi kan redan se mönster. Nu måste vi bygga. Det här påminner om när jag spelade 3-4-3 i Atalanta. Det passar mig bra.

Annons

Amorim själv:

- Fansen fick mig att känna mig hemma! Det känns så speciellt. Halva arenan känner mig inte riktigt... jag kom från Portugal. Jag har inte gjort något för klubben än, säger han enligt BBC.

- Men sättet de får mig att känna mig hemma, det är något speciellt jag kommer bära med mig till slutet av min karriär.

Amorim syftar på att United-fansen visade sin uppskattan innan och under matchen. Innan bataljen drog igång hade man hängt upp en välkommen-banderoll, och portugisen fick ta emot jubel och stående ovationer.

Startelvor:

Manchester United: Onana, Mazraoui, de Ligt, Martinez - Antony, Ugarte, Fernandes, Malacia - Mount, Garnacho - Højlund.

Bodö/Glimt: Haikin - Wembangomo, Gundersen, Björtuft, Björkan - Evjen, Berg, Fet - Zickernagel, Helmersen, Hauge.