MFF förlorade efter sent insläppt mål mot Dynamo Kiev - trots Dahlins storspel

Dynamo Kiev skapade mer än tillräckligt för att göra flera mål mot Malmö FF, men Johan Dahlin såg till att matchen länge höll sig mållös. Dynamo Kiev vann dock efter ett 1-0-mål i minut 84. - Den är det klart att det är surt när de gör mål så sent, säger Markus Rosenberg till Kanal 9.

Malmö FF inledde gruppspelet i Europa League med den på förhand svårast rankade matchen: borta mot Dynamo Kiev, som dock kom från sex raka utan seger och varken kunde spela med ordinarie mittbacken Mykyta Burda eller defensiva mittfältaren Mohammed Kadiri.

Uwe Rösler valde en mer defensiv formation, med Arnor Traustason i en släpande anfallsroll och Felix Beijmo istället för Jo Inge Berget som höger vingback, och i första halvlek tog MFF det lugnt. Dynamo Kiev hade två tredjedelar av bollinnehavet, men hade svårt att få ut det till målchanser.

Det höll sig, ganska logiskt, till 0-0 i halvtid, innan Dynamo Kiev hittade en nivå högre i inledningen av andra halvlek.

Då fick Johan Dahlin stå emot flera farliga skott, där det ett par-tre tillfällen var nära mål för hemmalaget. MFF bytte in Marcus Antonsson, men när matchen gick in i slutskedet så handlade det mesta om ifall Dynamo Kiev skulle göra mål.

Till slut kom också 1-0. Vitalij Bujalskij kom i en löpning från centralt mittfält, in i straffområdet, och tryckte in bollen i matchminut 84. Rösler agerade direkt med att byta in Romain Gall. MFF etablerade spel på offensiv planhalva i slutminuterna, men utan att det gav något.

Precis som förra året inledde därmed MFF med en förlust i första gruppspelsmatchen. Det innebär att nästa match blir ännu viktigare, hemma mot FC Köpenhamn om två veckor. FCK vann sin match mot FC Lugano med 1-0.

- Det var ändå en match där vi skapar tillräckligt med chanser för att göra mål. Första halvleken är bra och vi ville fortsätta så. Det är det klart att det är surt när de gör mål så sent, säger Markus Rosenberg till Kanal 9.

- Det är surt att vi inte förvaltar de chanser vi får. Det är mycket yta bakom dem och det är surt att vi inte gör mål.

Malmö FF: Dahlin – Nielsen, Bengtsson, Safari – Beijmo (58'), Lewicki, Bachirou, Christiansen (73'), Rieks – Traustason (86'), Rosenberg

Inhoppare: E.Larsson (58'), Antonsson (73'), Gall (86')

Dynamo Kiev: Bojko – Kedziora, Sjabanov, Kádár, Mykolenko – Sydortjuk – Tsyhankov (91'), Bujalskij, Sjepeljev, Verbic – Rodrigues (73')

Inhoppare: Besjedin (73'), Karavajev (91')