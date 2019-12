MFF klart för EL-sextondel - vinst mot FCK i Rosenbergs sista match

Malmö FF spelade på torsdagen sin sista match med Markus Rosenberg, borta mot FC Köpenhamn i Europa Leagues sista gruppspelsomgång där MFF hade god chans att gå vidare.

MFF, som hade bytt från 3-5-2 till 3-4-3, saknade Jo Inge Berget och Fouad Bachirou, och skickade istället ut bland annat Erdal Rakip i startelvan. Första halvlek var relativt lugn och händelsefattig, där MFF på ett bra sätt stängde av FCK:s anfallsspel.

Precis i slutet av halvleken kom också beskedet att Lugano hade gjort mål på Dynamo Kiev, vilket gav ännu bättre chans för både MFF och FCK att gå vidare.

Andra halvlek inleddes precis som första, med återhållsamt spel från båda lagen. MFF lyckades bland annat hålla borta FCK-stjärnan Dame N’Doye från annat än någon nick efter en hörna.

När matchen skulle gå in i den avgörande kvarten så kom istället MFF:s 0-1-mål. En nick gick via en FCK-spelare in i mål, och MFF höll på att glida mot sin andra raka sextondelsfinal i Europa League inför knappt 33 000 åskådare på Parken.

FCK hade en boll inne i mål efter 85 minuter, men det dömdes bort. MFF höll istället ut till 0-1, och är vidare från gruppen.

- Alla drömmer om att få ett sådant här slut. Att få det avslutet hemma mot Kiev och sedan det här när vi går vidare, det betyder allt, säger Markus Rosenberg i Kanal 9.

Och Rosenberg, som nu lägger skorna på hyllan, har också klart för sig var han ska se MFF:s sextondelsfinal.

- Då sitter jag i baren.

MFF: Dahlin - Nielsen, Bengtsson, Safari (60’) - Larsson, Christiansen (80’), Innocent, Rakip (68’), Rieks - Traustason, Rosenberg

Inhoppare: Knudsen (60’), Molins (68’), Lewicki (80’)

FCK: Johnsson - Varela (84'), Papagiannopoulos, Bjelland, Bengtsson - Mudrazija (46’), Falk, Thomsen (80’), Fischer - N’Doye, Sotiriou

Inhoppare: Holse (46’), Santos (80’), Bartolec (84')