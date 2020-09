Så blev play off-lottningen för Djurgården och Malmö

Två svenska lag tog sig under torsdagen vidare till den tredje rundan i kvalet till Europa League. Malmö ställs i den omgången mot Lokomotiv Zagreb, medan Djurgården ska ta sig an Cluj. Vad som väntar om de går vidare då? Det lottades fram under fredagen.

I play off, det sista hindret innan gruppspelet, är det precis som tidigare under kvalet enkelmöte som gäller.

Djurgården slipper möta ett seedat lag. De undvek Dinamo Zagreb och Young Boys. Går de vidare till play off ställs man mot antingen KuPS (Finland) eller Süduva (Litauen), vilka möts i den tredje rundan. Den allsvenska fjolårsmästaren kommer också få spela på hemmaplan om man avancerar till play off.

- Utifrån lagen som var aktuella så var det en bra lottning. Det är inget att snacka om. Och vi fick hemmaplan som självklart är en fördel. Men först ska vi möta ett väldigt bra motstånd i Cluj på torsdag, säger Djurgårdens sportchef Bosse Andersson till Fotbollskanalen.

De blårandiga kunde även ha lottats mot Floriana (Malta)/Flora (Estland) eller Tirana (Albanien).

Malmö FF? De lottades mot antingen Granada (Spanien) eller Lokomotiv Tbilisi (Georgien). Jon Dahl Tomassons mannar får spela på hemmaplan om de tar sig vidare.

MFF kunde ha lottats mot St. Gallen (Schweiz)/AEK Athen (Grekland) och Apollon Limassol (Cypern)/Lech Poznan (Polen).

Granada slutade sjua i La Liga förra säsongen. Tbilisi kom fyra i sin liga förra året, och gick till cupfinal. De ligger femma i ligan i år. I Georgien spelar man vår-höst, precis som i Sverige.

I övrigt går att notera att Milan, med Zlatan Ibrahimovic i laget, kommer att få möta antingen turkiska Besiktas eller portugisiska Rio Ave om man slår ut norska Bodø/Glimt i den tredje rundan.

Play off-matcherna kommer spelas den 1 oktober. Den tredje rundan avgörs nästa torsdag.