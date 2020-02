Tomasson om MFF:s starka hemmafacit: "Förväntar mig att vi ska steppa upp och prestera"

43-årige Jon Dahl Tomasson kliver in till ett speciellt uppdrag som relativt oerfaren tränare i Malmö FF. En 1–0-vinst räcker för att ta skåningarna förbli tyska VfL Wolfsburg mot en åttondelsfinal i Europa League, i danskens tredje tävlingsmatch vid rodret

- Jag har påtalat det flera gånger under dubbelmötet att vi ska ”stay in the game”. Det är en stor internationell match och det kommer bli bättre på alla sätt med supportrarna på stadion. Det viktigaste är att vi vänjer oss vid tempot och är beredda, eftersom vi kommer direkt från träningsmatcher, sa Tomasson på gårdagens presskonferens.

Hans lag har ett synnerligen starkt hemmafacit att luta sig tillbaka mot i Europaspelet. I säsongens turnering har Malmö FF vunnit sex matcher och spelat en oavgjord på Eleda Stadion sedan sommarens kvalomgångar.

MFF deltog inte i något Europaspel säsongen 2016/17. Sedan den säsongen har laget spelat 15 matcher i Europa League och Champions League-kval. Det har blivit åtta segrar – den enda förlusten kom mot Chelsea i förra säsongens Europa League-sextondel.

Jon Dahl Tomasson känner pressen över att prestera på hemmaplan igen, men talar om en positiv sorts press.

- Det är klart att topputövare vill prestera på högsta nivån och jag har förväntningar att vi ska steppa och prestera mot Wolfsburg. Vi vet vad som krävs fysiskt och tempomässigt i matchen nu, sa Jon Dahl Tomasson.