TV: Häcken utslaget ur EL-kvalet - föll tungt mot AZ

I sjätte minuten fick AZ ett jätteläge. Stortalangen Myron Boadu jobbade fram bollen till unge lagkaptenen Guus Til. 21-åringen blev helt fri i boxen men sköt rakt på Peter Abrahamsson. Det dröjde till 20:e minuten innan nästa riktiga läge skapades och återigen var det AZ som var nära att ta ledningen. 19-årige vänsterbacken Owen Wijnal blev sopren inne i straffområdet men brände drömläget. Fyra minuter senare fick AZ:s kantspringare Oussama Idrissi ett mål avvinkat för offside. Och i 27:e minuten avlossade mittfältaren Teun Koopmeiners ett hårt skott som Abrahamsson. Returen kunde dock tas om hand av hemmalaget. Tre minuter senare parerade Peter Abrahamsson ett skott från 20-årige yttern Calvin Stengs till hörna. Som ni hör var det mycket AZ i första halvlek!



Nederländarna trillade boll på ett fint sätt och hittade ofta luckor i Häckens försvar. I 36:e minuten ville Häcken haft straff när Kwame Kizito föll i straffområdet, men domare Frank Schneider från Frankrike friade lugnt. I 42:a minuten kom till slut det högst väntade bortamålet. Myron Boadu blev frispelad och placerade in bollen i nät. 18-åringen firade sedan målet nära Häcken-klacken. AZ ledde fullt rättvist med 1-0 i paus. Häcken ska snarare vara glada att underläget inte var större. Häcken hade förtvivlat svårt att skapa målchanser och hade väldigt svårt att komma åt AZ.



I andra halvlek försökte Häcken lyfta upp spelet för att i första hand få till en kvittering. De planerna grusades rejält när AZ gjorde 2-0 i 56:e minuten. Peter Abrahamsson avvärjde först Myron Boadus friläge men kunde inte göra något när Calvin Stengs kom i andravåg och stänkte in 2-0 på pass från Boadu. Efter klapp-klapp-spel i AZ var Guus Til sedan nära att göra 3-0, men kaptenen sköt utanför. I 65:e minuten gjorde Häcken matchens första byte. Paulinho gick ut och Ali Youssef kom in. Minuten senare small det igen bakom Peter Abrahamsson. AZ kontrade blixtsnabbt och Oussama Idrissi prickade in 3-0 efter att ha serverats på silverfat av Myron Boadu. Målskytten Idrissi gick sedan ut och ersattes av Thomas Ouwejan. Därefter var matchen avslagen och bestod till mångt och mycket av byten.



I 72:a minuten gick AZ:s lagkapten Guus Til av till rungande applåder från de tillresta bortafansen. Nyförvärvet Jordy Clasie, som tidigare bland annat representerat Southampton i Premier League och vunnit brons i VM 2014, gjorde entré. Med kvarten kvar tvingades Häcken byta ut skadade Godswill Ekpolo, som rullats ut på bår. Adam Andersson tog hans plats på plan. Med elva minuter kvar bytte AZ ut matchens lirare, Myron Boadu. Ferdy Druijf kom in. Häcken skulle också komma att göra sitt sista byte i matchen. Gustav Berggren ersatte Erik Friberg i 85:e minuten. Mycket mer hände inte. Det var inget snack idag. AZ vann komfortabelt med 3-0 inför 3845 åskådare på Bravida Arena.

Startelvor:

Häcken: Abrahamsson - Ekpolo, Tivio, Lindgren, Sverrisson - Friberg, Irandust, Faltsetas - Yasin, Kizito, Paulinho

AZ: Bizot – Hatzidiakos, Vlaar, Wuytens, Wijndal - Midtsjö, Til, Koopmeiners - Stengs, Bouadu, Idrissi.