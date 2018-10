TV: MFF tog poäng i Europa League - trots svag insats borta mot Sarpsborg

Efter förlust mot Genk och vinst mot Besiktas var det i dag match nummer tre för Malmö FF i Europa Leagues gruppspel, borta mot Sarpsborg. De gjorde det, lite överraskande med Arnor Traustason istället för Marcus Antonsson på topp.

MFF inledde matchen med att nästan direkt göra 1-0 via Sören Rieks, efter 70 sekunder, men avslutet gick strax över efter målvaktsräddning. Efter det handlade det mesta om att hålla huvudet över ytan för MFF i första halvlek.

Sarpsborg, som också överraskade lite med att starta med ex-Elfsborgaren Jörgen Horn, tryckte på rejält i hela halvleken och skapade nästan allt av värde, via bland annat flera långa inkast. MFF lyckades knappt ens få in bollen i offensiv planhalva under långa sekvenser inför drygt 8000 åskådare.

Även i andra halvlek var det tungt, om än lite bättre. Rasmus Bengtsson tvingades gå ut, och senare bytte även MFF in Antonsson i ett byte som fick laget att försöka gå mer offensivt.

Och precis som mot Midtjylland och Besiktas tidigare under hösten så var det Andreas Vindheim som klev in i en nyckelroll. Sören Rieks tog emot på vänsterkanten, vände och vred, slog ett inlägg, och Vindheim stötte in till 1-0.

Den glädjen varade dock endast några minuter. Ole Jörgen Halvorsen kvitterade med bara tre minuter kvar i efterspelet efter ett långt inkast. Sarpsborg fortsatte att trycka på hårt för ett till mål, men MFF höll undan till 1-1, en poäng, och knappt två miljoner kronor in på kontot av Uefa, för resultatet oavgjort.

- Vi visade mot Besiktas att vi kan stänga matcher, men vi är inte tillräckligt bra i dag. Det blir för många långa bollar och det är egentligen en enda lång duell hela matchen. Det är lite tråkigt, men så är det, säger Andreas Vindheim till Kanal 9.

På annat håll i gruppen vann Genk borta mot Besiktas.

Se målen i Sporten i spelaren ovan. 1-1-målet kommer en bit in i sändningen.

Sarpsborg: Vasyutin – Tveita, Horn, Tamm, Thomassen – Halvorsen, Lund-Nielsen (87'), Zachariassen, Askar (85') – Mortensen, Muhammed (77')

Inhoppare: Heintz (77'), Strand Larsen (85'), Sngh (87')

Malmö FF: Dahlin – Nielsen, Bengtsson (57'), Safari – Vindheim, Lewicki (65'), Bachirou, Christiansen (83'), Rieks – Traustason, Rosenberg

Inhoppare: Brorsson (57'), Antonsson (65'), Innocent (83')