Agnelli insisterar - Super League var inget misslyckande: "Är i desperat behov av förändring"

Det var i april 2021 som tolv europeiska storklubbar försökte lansera projektet Super League. Lanseringen blev dock misslyckad och lades på is efter att nio av klubbarna hoppat av inom bara ett par dagar.

Real Madrid, Barcelona och Juventus har dock inte backat från idén. Enligt The Telegraph planerar nämnda klubbar nu att återlansera projektet, den här gången med ett par förändringar jämfört med senast.

När Andrea Agnelli, Juventus president och en av initiativtagarna till Super League-projektet, talade på Financial Times Business of Football Summit i London under torsdagskvällen menade han att lanseringsförsöket i fjol inte var ett misslyckande.

- Super League var inget misslyckande. Enligt mig är europeisk fotboll i desperat behov av förändring, sa Agnelli enligt Football Italia.

- Uefa visste att jag, som president för Juventus, jobbade på något annorlunda. Super League var ett kollektivt arbete mellan tolv klubbar, inte ett enmansprojekt. Tolv klubbar har signerat ett 120-sidor långt kontrakt och elva av de klubbarna är fortfarande bundna till projektet.

Andrea Agnelli fortsatte att betona behovet av en ny europeisk tävling.

- Kompromiss är inte längre ett alternativ, vi behöver djupare reformer. Är en ensam aktör med monopol lämpad att leda ett företag som fotboll? Jag tycker inte det, sa Agnelli, och syftade på Uefa.

Uefas president Aleksander Ceferin har tidigare uttalat sig uppgifterna som gör gällande att ett nytt Super League-projekt är på gång.

- De kan spela i sin egen turnering, ingen förbjuder dem. Men om de spelar i sin egen turnering, så kan de inte spela i vår turnering (Champions League), sa Ceferin då enligt Daily Mail.

- Först lanserade de sin nonsens-idé mitt under en pandemi. Nu läser vi artiklar om att de planerar att lansera en ny idé nu mitt i ett krig. Måste jag säga mer om dessa personer? De lever uppenbarligen i ett parallellt universum.

Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Milan, Inter och Atlético Madrid var övriga klubbar som var med i Super League-projektet förra året.