LISTA: Sommarfönstrets 15 dyraste övergångar i Europa

OBS! Det internationella transferfönstret stänger 1 september.

15. Robert Lewandowski. Från Bayern München till Barcelona, 528 miljoner kronor.

Kommentar: Den notoriske målsprutans framtid var länge en av fönstrets mest utdragna transfersagor. 34-åringen var tidigt öppen med att han ville lämna Bayern München efter åtta år i klubben. Till slut, efter ett handfull misslyckade försök, kunde Bundesliga-jätten enas med Barcelona om en övergångssumma på dryga halvmiljarden. En saftig summa för en spelare som poserat 30-strecket, men samtidigt en spelare som inte visat några tendenser på att dippa i kvalitet än.

ANNONS

344 mål på 375 matcher i Bayern-tröjan blev det, och det råder inga tvivel om att Barça har värvat en pålitlig målgörare som med största sannolikhet kommer utmana Karim Benzema om skytteligatiteln i La Liga. Kontrakt till 2026.

14. Jules Koundé. Från Sevilla till Barcelona, 528 miljoner kronor.

Kommentar: Jagades av Chelsea, som sades vara överens med Sevilla om en övergång för mittbacken. Den 23-årige fransmannen hade dock is i magen och väntade in Barcelona - som kom in sent och lyckades kapa övergången. Jules Koundé har i efterhand berättat att det var Barça-tränaren Xavi Hernández som övertygade honom att välja en flytt till den katalanska storklubben.



En ung, lovande mittback med elva landskamper för ett stjärnspäckat Frankrike på meritlistan. Det råder inga tvivel om att Koundé kommer stärka Barcelonas försvar. Har kritat på ett avtal till juni 2027.

ANNONS

13. Gabriel Jesus. Från Manchester City till Arsenal, 563 miljoner kronor.

Kommentar: Erling Braut Haaland, som finns med längre ned på den här listan, anslöt till Manchester City efter förra säsongen. Att norrmannen kommer lägga vantarna om forwardsrollen kommande åren är ingen vild gissning och därmed var det dags för Gabriel Jesus att se sig. Arsenal-tränaren Mikel Arteta och sportchef Edu pekade ut brassen som ett drömförvärv så tidigt som i januari - och till slut lyckades man ro värvningen i hand.



Det kostade, men ”Gunners” har redan börjat få avkastning för investeringen. Och då är Premier League-säsongen bara ett par matcher gammal. 25-åringen har många år kvar på toppnivå och frågan är om vi ens har sett det bästa av honom än. Kontraktet med Arsenal är skrivet till 2027.

12. Kalvin Phillips. Från Leeds till Manchester City, 620 miljoner kronor.

ANNONS Kommentar: Manchester United var länge intresserat av att knyta till sig Kalvin Phillips, men för 26-åringen var det aldrig aktuellt att gå till en Leeds-rival. I stället lockade möjligheten att få spela under Pep Guardiola och därav blev det till slut en flytt till Manchester City. Bollskicklig mittfältare som har bevisat sig både i Premier Leauge och Englands landslag senaste åren.



Det återstår att se huruvida Phillips lyckas ta en startplats på ett stjärnspäckat mittfält hos den regerande Premier League-mästaren. Prislappen vittnar i alla fall om att City tror på engelsmannen, som har kontrakt till 2028.

11. Marc Cucurella. Från Brighton till Chelsea, 625 miljoner kronor.

Kommentar: Var aktuell för Manchester City, som dock inte var redo att möta prislappen Brighton hade satt på sin succéback. Det var dock Chelsea. Allt gick fort och helt plötsligt var 24-åringen en Chelsea-spelare.

ANNONS

Cucurella imponerade stort i fjol och blev utsedd till säsongens bästa spelare i Brighton. En flexibel vänsterback som kan spela på flera olika positioner, vilket ska vara en egenskap chefstränare Thomas Tuchel värderar högt. Långt kontrakt, till juni 2028.



10. Richarlison. Från Everton till Tottenham, 625 miljoner.

Kommentar: Var Evertons fixstjärna i många år, men till slut blev det dags att ta nästa steg. Chelsea och Arsenal var med i jakten - men Tottenham drog det längst strået.



25-åringen har gjort tio poäng eller fler i ett svagt Everton senaste fyra åren, därmed ska det bli intressant att se vad brassen kan göra när han nu tar steget till en toppklubb i Premier League. Kan användas på flera olika offensiva positioner. Kontrakt till 2027.



9. Erling Braut Haaland. Från Borussia Dortmund till Manchester City, 638 miljoner.

ANNONS Kommentar: Ett av världens mest eftertraktade namn inför sommarens transferfönster. I stort sett samtliga europeiska storklubbar har nämnts i jakten efter Erling Haaland, men till slut var det Manchester City som vann kampen. 86 mål på 89 matcher i Borussia Dortmund talar sitt tydliga språk: det är en målspruta av rang som har anslutit till den ljusblåa delen av Manchester.



22-åringens kontrakt sträcker sig till 2027.

8. Raheem Sterling. Från Manchester City till Chelsea, 688 miljoner kronor.

Kommentar: Ville bort från Manchester City efter att ha petats i flera viktiga matcher i fjol. Kanske var det många som höjde på ögonbrynen när Pep Guardiola tillsammans med den sportsliga ledningen då valde att släppa Sterling, som öst in poäng i City-tröjan, till en direkt rival i kampen om ligatiteln.

ANNONS

Chelsea får en flexibel, offensiv spelare som kan hantera alla positioner i Londonklubbens forwardslinje. 27-åringen har kritat på ett kontrakt till 2027.

7. Raphinha. Från Leeds till Barcelona, 708 miljoner.

Kommentar: Ytterligare en spelare som i princip var överens med Chelsea om en övergång, men som Barcelona i sista stund lyckades kapa. Brassen själv föredrog en flytt till den storsatsande katalanska storklubben, som han enligt egen utsago ”drömt om att spela för” sedan han var liten.



En frejdig högerytter som imponerat stort i Leeds senaste säsongerna. Lär passa bra in i Barças spelstil. 25 år gammal och kontrakt till 2027.

6. Lisandro Martinez. Från Ajax till Manchester United, 710 miljoner.

Kommentar: Arsenal och Manchester United gjorde upp om den argentinske landslagsbacken, men 24-åringen hade målet klart: Han ville återförenas med Erik ten Hag. Och så blev det 580 miljoner kronor senare.

ANNONS

En passningssäker och aggressiv mittback som kan användas på flera olika positioner. Ifrågasattes tidigt för sin storlek, men motbevisade tvivlarna direkt med en dominant insats mot Liverpool. Lär ta en ordinarie startplats i ett Manchester United som har haft stora problem i mittlåset senaste åren. Kontrakt till 2027.



5. Casemiro. Från Real Madrid till Manchester United, 740 miljoner.

Kommentar: Var bänkad i La Liga-premiären då nyförvärvet Aurélien Tchouameni, som vi ska återkomma till, fick förtroendet från start. Det fick Casemiro att utvärdera sin framtid i Real Madrid och sedermera bestämma sig för att testa en ny utmaning.



Då kom Manchester United (som skrikit efter en defensiv mittfältare av rang i flera år) in i bilden, erbjöd ett långt kontrakt och en hög transfersumma: sen var brassen klar. 30-åringen är en bevisad vinnare med mängder av titlar på meritlistan. Har varit en gigant på ”Los Blancos” mittfält och allt talar för att han nu tar samma roll på Old Trafford. Kontrakt till 2026.

ANNONS

4. Alexander Isak. Från Real Sociedad till Newcastle, 752 miljoner kronor.

Kommentar: Det ryktades om Real Madrid och Barcelona, men han såg länge ut att bli kvar i Real Sociedad. Så slog nyheten ner som en bomb: Newcastle var överens med "La Real" som en övergång för Alexander Isak.

Prislappen norr om 700 miljoner är en rekordstor försäljning för Real Sociedad, och storsatsande Newcastles dyraste värvning genom tiderna. 17 mål på 34 La Liga-matcher säsongen 2020/21 följdes upp med blått sex fullträffar i fjol, men den 22-årige landslagssvensken är fortfarande ung och är långt ifrån att uppnå sin fulla potential.

Nu väntar spel i Premier League, och frågetecknet som har väckts är hur Isak ska klara av spelet i en mer fysiskt präglad liga. Det är förvisso alltid ett frågetecken som väcks i brittisk media när spelare som inte har fysik som sin främsta egenskap värvas. Kommer till en välmående klubb som gått som tåget i ligan efter ägarbytet i höstas, och lär få en stor roll i laget direkt.

ANNONS

3. Matthijs de Ligt. Från Juventus till Bayern München, 845 miljoner.

Kommentar: Redan i vintras hintade dåvarande agenten Mino Raiola om att Matthijs de Ligt ville lämna Juventus. Han kopplades tidigt ihop med Chelsea, men den höga prislappen gjorde att förhandlingarna mellan parterna aldrig riktigt tog fart.

I stället kom Bayern München in i bilden, lyckades övertala den 23-årige mittbacken och sedan gick allt fort. Nederländsk landslagsman som spås kunna ta steg till att bli en av världens främsta försvarsspelare. Kontrakt till 2027.



2. Darwin Nuñez. Från Benfica till Liverpool, 1,06 miljarder.

Kommentar: Jagades av Manchester United, men Liverpool agerade snabbt och gjorde tidigt klart med Darwin Nuñez i början av sommaren. Fick sitt stora genombrott i fjol då han noterades för 26 mål på 28 ligamatcher med Benfica, och där utöver stod 23-åringen för utmärkande insatser i Champions League - bland annat mot just Liverpool.

ANNONS

Dyr prislapp som kommer med förväntningar, men sett till spelstil bör 23-åringen passa utmärkt in i Jürgen Klopps lagbygge. Skrev på ett kontrakt till 2028.



1. Aurélien Tchouameni. Från Monaco till Real Madrid, 1,06 miljarder.

Kommentar: Paris Saint-Germain och Liverpool sades länge vara med i jakten, men Aurélien Tchouameni ville bara en sak: gå till Real Madrid. Och så blev det. Drygt en miljard kronor senare och ”Los Blancos” hade gjort klart med sommarens dyraste värvning, då den garanterade summan var högre än Darwin Nuñezs dito.



En 22-årig fransk landslagsmittfältare som i flera år har lyfts fram som en av Ligue 1:s största talanger. Lär få en stor roll i Real Madrid direkt då Casemiro som bekant har lämnat för Manchester United. Har kontrakt till juni 2028.

ANNONS

*Alla övergångssummor är inklusive bonusar och hämtade från The Athletic, Fabrizio Romano (transferspecialist) samt klubbarnas officiella hemsidor.