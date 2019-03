Real Madrid-tröjan populärast - Manchester United tappade

Under torsdagen publicerade Off The Pitch en mätning på vilka fotbollströjor som säljer bäst. Statistiken är framtagen av Dr Peter Rohlmann på företaget PR Marketing och resultatet visar att det hände en del mellan mätperioden från säsongen 2014-2015 till säsongen 2017-2018. Real Madrid ökade sina tröjförsäljning med nästan fyra miljoner per år under perioden och därmed petade man ned Manchester United på en andra plats. Real kunde också visa upp en årlig ökning med 21 procent under den mätbara perioden med Manchester United ”bara” ökade fyra procent. Totalt var det fem klubbar som sålde över en miljon tröjor per år i genomsnitt: Real Madrid (1,88), Manchester United (1,86), Barcelona (1,4), Bayern München (1,3) och Liverpool (1)

Listan i sin helhet:

1. Real Madrid.

2. Manchester United.

3. Barcelona.

4. Bayern München.

5. Liverpool.

6. Arsenal.

7. Chelsea.

8. PSG.

9. Juventus.

10. Borussia Dortmund.