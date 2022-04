Fifa slår ner ryktena: inga 100-minutersmatcher i VM

Mellan den 21 november och 18 december spelas Qatar-VM 2022. Tidigare under onsdagen kom uppgifter som tydde på att Fifa övervägde att föreslå en kontroversiell regeländring inför mästerskapet.

Det var Corriere dello Sport som rapporterade att Fifa vill förlänga matcherna i VM från 90 minuter till 100 minuter. Anledningen? Förslaget ska ha kommit direkt från Fifa-presidenten Gianni Infantino, som genom att lägga till tio minuters speltid tror att spelet kommer förbättras samt att det kommer bli mer effektivt spel.

Men några 100-minutersmatcher blir det inte i VM. Fifa tog död på de spekulationerna senare under onsdagen med ett uttalande.

Läs hela uttalandet i tweeten nedan.

SANNA SUNDBERG

FIFA Statement



Following some reports and rumours spread today, FIFA would like to clarify that there will be no changes to the rules regarding the length of football matches for the FIFA World Cup Qatar 2022™️ or any other competition.