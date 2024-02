Här spelas VM-finalen 2026

Fifa presenterade under söndagen vilken arena som VM-finalen 2026 kommer spelas på.

Det blir inte under tak på Dallas Stadium i Dallas, som var en av utmanarna. Iställer blir det MetLife Stadium i New Jersey. Arenan har en kapacitet på 82 500 åskådare, och var förhandsfavoriten att få ta hand om den åtråvärda matchen.

- Det var väldigt svårt för oss att välja finalarena, vi drog ut på det till sista stund. Men jag är säker på att New York och New Jersey firar nu, och de borde fira. Det kommer att vara storslaget och fantastiskt, säger Fifas ordförande Gianni Infantino.

Öppningsmatchen?

Den kommer att spelas på klassiska Azteka-stadion i Mexico City. Det blir den första arenan där det spelas VM-fotboll i tre olika turneringar. Både 1970 och 1986, när Mexiko stod som ensamma VM-arrangörer, hölls matcher på Azteca-stadion. Arenan har en kapacitet på 83 000 åskådare.

Från Kanada i norr till Mexiko i söder. De 104 matcherna i mästerskapet kommer att spelas på 16 olika arenor i Nordamerika. Så många har det inte varit sedan VM i Japan och Sydkorea 2002. Här listar Fotbollskanalen samtliga arenor där VM-fotboll kommer spelas 2026.

Kanada:

• Toronto Stadium, Toronto. Kapacitet: 45 000.

• BC Place Vancouver, Vancouver. Kapacitet: 54 000.

Mexiko:

• Estadio Azteko, Mexico City. Kapacitet: 83 000. Öppningsmatchen spelas här.

• Estadio Guadalaraja, Zapopan. Kapacitet: 48 000.

• Estadio Monterrey, Guadaluper. Kapacitet: 53 500.

USA

• Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium), Atlanta, Georgia. Kapacitet: 75 000.

• Boston Stadium (Gilette Stadium), Foxborough, Massachusetts. Kapacitet: 65 000.

• Dallas Stadium (AT&T Stadium), Arlington, Texas. Kapacitet: 94 000.

• Kansas City Stadium (Arrowhead Stadium), Kansas City, Missouri. Kapacitet: 73 000.

• Los Angeles Stadium (Sofi Stadium), Inglewood, Kalifornien. Kapacitet: 70 000.

• Miami Stadium (Hard Rock Stadium), Miami Gardens, Florida. Kapacitet: 65 000.

• New York New Jersery Stadium (MetLife Stadium), East Rutherford, New Jersey. Kapacitet: 82 500. Finalen spelas här.

• Philadelphia Stadium (Lincoln Financial Field), Philadelphia. Kapacitet: 69 000.

• San Fransico Bay Arena Stadium (Levi's Stadium), Santa Clara, Kalifornien. Kapacitet: 71 000.

• Seattle Stadium (Lumen Field), Seattle, Washington. Kapacitet: 69 000.



Mästerskapet kommer för första gången innehålla 48 nationer som spelar om VM-bucklan.

Det innebär att det kommer spelas 104 matcher istället för 64. Från och med kvartsfinalerna och framåt kommer samtliga matcher spelas i USA.