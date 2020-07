Klart: "Förmiddagsmatcher" i Qatar-VM - så ser spelschemat ut

Qatar arrangerar, i november och december 2022, VM på herrsidan. Svenska landslaget har ännu inte gått in i kvalspelet till mästerskapet, men har förstås en förhoppning om att få delta i turneringen efter succén med en kvartsfinalplats i VM 2018 i Ryssland.

Nu har Fifa släppt spelschemat för mästerskapet. Gruppspelsmatcherna kommer att spelas över tolv dagar och därefer väntar slutspel. Ännu har matcherna dock inte placerats ut på olika arenor. Det görs i stället först efter lottningen i mars 2022.

Däremot är det nu klart vilka tider som gäller för de tre gruppspelsomgångarna i mästerskapet. Fyra matcher kommer att spelas varje dag och tiderna för de två första omgångarna är som följer, klockan 11.00, 14.00, 17.00 och 20.00 svensk tid. I den sista gruppspelsomgången är avsparkstiderna klockan 16.00 och 20.00 svensk tid.

Öppningsmatchen i mästerskapet är den 21 november, med avspark klockan 11.00 svensk tid, på Al Bayt Stadium, som rymmer 60 000 åskådare och finalen äger rum den 18 december, med avspark klockan 16.00 svensk tid, på Lusail Iconic Stadium, som rymmer 80 000 åskådare.

