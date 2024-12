JUST NU: Häng med under The Best-galan

Tidigare i höst delades franska fotbollstidningen France Footballs prestigefyllda pris Ballon d'Or ut till Manchester City-spelaren Rodri, som vann före Real Madrids Vinicius Junior. Därmed blev spanjoren utsedd till världens bäste herrspelare 2024. På damsidan fick i sin tur Barcelonas Aitana Bonmati det åtråvärda priset.

Under tisdagen är det dags för nästa stora gala i fotbollsvärlden, nämligen The Best, vilket är Fifas pris som också går till världens bästa spelare på herr- och damsidan. Vidare delas även andra priser ut i olika kategorier.

Enligt brasilianska Globos uppgifter kommer Vinicius Junior att tilldelas priset.

Förra året blev Lionel Messi och Aitana Bonmati utsedda till världens bästa spelare.

Fotbollskanalen rapporterar under kvällen om prisutdelningen.