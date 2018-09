Modric vann "The Best" - men var inte Anderssons eller "Granens" favorit

På måndagen fick kroaten Luka Modric priset ”The Best”. Fifas pris till Årets spelare tillkom efter uppbrottet med France Football kring Ballon d’Or och numera finns det alltså två olika utmärkelser.

”The Best” utses genom omröstning där fansens röster utgör 25 procent och där röster från alla Fifas medlemsländers förbundskaptener och dess lagkapten samt mediarepresentanter utgör den resterande delen. Efter att galan avslutats presenterade Fifa hur media, förbundskaptener och lagkaptenerna röstade. Och där går att konstatera att varken Andreas Granqvist eller Janne Andersson hade satt Luka Modric först. Faktum är att Granqvist inte hade med kroaten ens på topp tre.

Den svenske mittbacksgeneralen valde i stället Liverpools egyptiske målkung Mohamed Salah som etta, Manchester Citys Kevin De Bruyne som tvåa och Juventus Cristiano Ronaldo som trea. Janne Andersson å sin sida hade De Bruyne högst upp, följt av Modric och Eden Hazard.

Vad gäller priset som årets tränare valde Andreas Granqvist i tur och ordning Zinedine Zidane, Didier Deschamps och Jürgen Klopp. Andersson röstade på Guardiola som etta, Deschamps som tvåa och Klopp som trea.

Duon hade att välja på tio nominerade inom varje kategori, som Fifa hade tagit ut, och fick dela ut tre olika poäng; fem, tre och tio.

Spelarna och tränaren bedöms på insatserna man gjorde mellan 3 juli 2017 och 15 juli 2018.

På damsidan valde även förbundskapten Peter Gerhardsson att gå mot strömmen. Gerhardsson valde Pernille Harder som etta, Lucy Bronze som tvåa och Dzsenifer Maroszán som trea

