Här är alla nominerade till Fotbollsgalan 2018

Årets målvakt

Dam: Loes Geurts (Kopparbergs/Göteborg FC), Hedvig Lindahl (Chelsea FC), Zećira Mušović (FC Rosengård).

Herr: Karl-Johan Johnsson (EA Guingamp), Kristoffer Nordfeldt (Swansea City AFC), Robin Olsen (FC København/AS Roma).

Årets back

Dam: Hanna Glas (Eskilstuna United DFF/Paris Saint-Germain FC), Nilla Fischer (VfL Wolfsburg), Linda Sembrant (Montpellier Hérault SC).

Herr: Ludwig Augustinsson (SV Werder Bremen), Andreas Granqvist (FC Krasnodar/Helsingborgs IF), Victor Nilsson Lindelöf (Manchester United FC).

Årets mittfältare

Dam: Kosovare Asllani (Linköpings FC), Jelena Čanković (Växjö DFF), Caroline Seger (FC Rosengård).

Herr: Viktor Claesson (FC Krasnodar), Albin Ekdal (Hamburger SV/UC Sampdoria), Emil Forsberg (RB Leipzig).

Årets forward

Dam: Anna Anvegård (Växjö DFF), Stina Blackstenius (Montpellier Hérault SC), Anja Mittag (FC Rosengård).

Herr: Saman Ghoddos (Östersunds FK/Amiens FC), Ola Toivonen (Toulouse FC/Melbourne Victory FC), Zlatan Ibrahimović (Manchester United FC/Los Angeles Galaxy).

OBOS Damallsvenskans mest värdefulla spelare

Sif Atladóttir (Kristianstads DFF), Julia Karlernäs (Piteå IF DFF), Caroline Seger (FC Rosengård).

Allsvenskans mest värdefulla spelare*

Årets genombrott i OBOS Damallsvenskan

Anna Anvegård (Växjö DFF), Rebecka Blomqvist (Kopparbergs/Göteborg FC), Julia Zigiotti Olme (Hammarby IF FF/Kopparbergs/Göteborg FC).

Årets allsvenska nykomling*

Årets tränare

Dam: Stellan Carlsson (Piteå IF DFF), Jonas Eidevall (FC Rosengård), Marcus Lantz (Kopparbergs/Göteborg FC).

Årets allsvenska tränare*

* Koras i "Allsvenskans stora pris" som sänds i C More den 19 november. Svensk Elitfotboll har låtit en jury bestående av lagkaptenerna och huvudtränarna i Allsvenskan samt 32 utvalda journalister och experter utse vinnarna i Allsvenskans stora pris. Förbundskaptenen för Herrlandslaget, Janne Andersson, samt U21-landslagets förbundskapten, Roland Nilsson, ingår i juryn.



JURYS

Dam: Peter Gerhardsson, SvFF; Magnus Wikman, SvFF; Ulf Kristiansson, SvFF; Anders Johansson, SvFF; Victoria Sandell, EFD; Johanna Frisk, Sveriges Radio; Malin Swedberg, TV4/ C More; Frida Östberg, SVT.



Herr: Janne Andersson, SvFF; Peter Wettergren, SvFF; Roland Nilsson, SvFF; Tomas Turesson, SvFF; Stefan Lundin, SEF; Richard Henriksson, Sveriges Radio; Anders Andersson, TV4/ C More; Kim Källström, Discovery Networks; Daniel Nannskog, SVT; Ola Wenström, Viasat.



Till utmärkelserna Guldbollen, Diamantbollen, Årets domare och Fotbollskanalens hederspris sker inga förhandsnomineringar.



På galan hyllas även landslagen, årets svenska mästare och cupmästare, skyttekungar och skyttedrottningar.