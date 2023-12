LISTA: Fotbollskanalen rankar världens 25 bästa herrspelare 2023 - plats 25-1

25. Nicolo Barella, Italien och Inter

Barella var ordinarie och en nyckelspelare redan i det Italien som tog hem EM titeln 2021. Sedan dess leder han sitt Inter på ett förtjänstfullt sätt och var starkt bidragande till att laget tog sig hela vägen till en Champions League-final i våras. Mittfältaren står för det hårda arbetet men återfinns också ofta i poängkolumnen med mål och främst assist. 26-åringen ledde under hösten sitt Inter till serieledning i Serie A, en plats laget behållit sedan dess. Lagets hjärta.

24. Rodrygo, Brasilien och Real Madrid

Brasse-yttern hamnar ofta i skymundan av sin landsman Vinicius Junior. Ibland glöms det bort vilken otrolig utveckling Rodrygo haft i den spanska huvudstadsklubben senaste tiden. Likt sin landsman har Rodrygo fått kritik för bristfällig slutprodukt sista tredjedelen men det är något som förbättrats enormt. Nio mål och åtta assist under förra säsongen har den här säsongen hittills följts upp med sju mål och fyra assist. När Vinicius har varit skadad har Rodrygo fått kliva kram som Real Madrid-offensivens viktigaste pjäs, och gjort det med den äran. 22-åringen har en enorm potential, är grym med bägge fötterna och besitter både fart och teknik.

23. Julian Alvarez, Argentina och Manchester City

Julian Alvarez är en mångsidig spelare som kan spela på flera olika offensiva positioner. Stod förra året för något av ett genombrott efter att ha varit med och skjutit sitt Argentina till VM-guld i Qatar. Elegant spelare med näsa för mål som följde upp VM-succén med att vara med och bidra till en historisk trippel för Manchester City. Gjort en hel del mål för City under säsongen och varit helt ordinarie. Avlastar Haaland på ett strålande sätt i offensiven och kommer bara bli bättre.

22. Robert Lewandowski, Polen och Barcelona

Veteranen Robert Lewandowski kan inte sluta göra mål. Polacken gjorde en strålande första säsong i Barcelona efter flytten från Bayern München förra sommaren. Med 23 mål på 34 matcher var Lewandowski kanske den starkast bidragande faktorn till att Barcelona tog hem La Liga i överlägsen stil. Även i landslaget fortsätter 35-åringen ösa in mål. Oftast skadefri, sin ålder till trots. Livsfarlig i boxen och otroligt smart. Robert Lewandowski är en av fotbollsvärldens mest pålitliga målskyttar.

21. Luka Modric, Kroatien och Real Madrid

Det går inte att sluta imponeras av yttersidans mästare, Luka Modric. Kroaten fortsätter göra avgörande insatser för såväl Real Madrid som det kroatiska landslaget, trots 38 år fyllda. Gör nästa sommar förmodligen sitt sista mästerskap för Kroatien och kan även vara inne på sin sista säsong i Real Madrid. Passa på att njuta av Modrics vrickningar, spelförståelse och rörelsemönster medan du kan. Luka Modric är unik.

20. Kim Min-jae, Sydkorea och Bayern München

Sydkoreanen var en av Napolis absolut viktigaste spelare när klubben bärgade första Serie A-titeln på över 30 år. Succén i Italien gjorde att den tyska bjässen Bayern München slantade upp rejält för att knyta till sig Min-jaes tjänster. I Bayern har mittbacken tagit en ordinarie plats direkt och är en gigant i Bayerns mittlås. Min-jae är snabb, stark och läser spelet väl. Ett mycket bra 2023.

19. Declan Rice, England och Arsenal

Köptes loss av Arsenal för en stor summa i somras och blev den dyraste engelsmannen någonsin. Hittills har 24-åringen inte gjort någon i Arsenal-lägret besviken. Bidrog innan flytten stort till West Hams triumf i Conference League och är också en nyckelspelare på det engelska landslagets mittfält. Rice skyddar bollen som få, försvarar sin backlinje och är en bollvinnare av rang. Duktig i närkampsspelet och bra i luften. Declan Rice är den kompletta centrala mittfältaren och även underskattad i sitt passningsspel.

18. Martin Ödegaard, Norge och Arsenal

Den talangfulle norrmannen är inte en talang längre, han är en världsstjärna. Leder Arsenal med lagkaptensbildeln på och gör det med den äran. Fruktad vänsterfot vid fasta situationer, ett passningsspel av högsta klass och även kreatören bakom de flesta Arsenal-anfallen. Att "Gunners" ser bättre ut än på länge kan man bland annat tacka Ödegaard för. Minus med misslyckat EM-kval för sitt Norge men ändå ett kanonår.

17. Jamal Musiala, Tyskland och Bayern München

Tysk fotbolls allra största löfte. Blott 20 år gammal är Musiala redan en nyckelspelare i Bayern München och ordinarie i det tyska landslaget. Musiala är en klassisk lirare som flyter fram över plan med fin fart och teknik. Han tar sig ur trånga ytor och är även en bra avslutare. Förmodligen blir han avgörande för Bayern München för en lång tid framöver. Ingen succé i Champions League i våras varken för Musiala eller Bayern men väl en ligatitel. Nationens stora hopp inför hemma-EM nästa sommar.

16. Bernardo Silva, Portugal och Manchester City

Den kortvuxne portugisiske liraren hamnar ofta oförtjänt i skymundan i Manchester City bland klubbens alla stjärnor. Ska sanningen fram hade Manchester City varit ett betydligt sämre fotbollslag utan Bernardo Silvas förtjänster. Passningskicklig som få, blir aldrig av med bollen och återfinns ofta i poängkolumnen i form av mål eller assist. En favoritspelare för tränaren Pep Guardiola som värderar Bernardo Silva oerhört högt.

15. Kvicha Kvaratskhelia, Georgien och Napoli

"Kvaradona", som georgiern kallas, kan mer än att bara dribbla förbi sina motståndare. Tillsammans med Victor Osimhen bildade han en dödlig duo som kom att frälsa Napoli-supportrarna genom att ta hem klubbens första Serie A-titel sedan 1990. 12 mål och 10 assist under fjolårssäsongen har följts upp med fem mål och tre assist under hösten i Serie A. Kvaratskhelia kan som sagt mer än att bara dribbla och besitter en fantastisk passningsfot. 22-åringen har varit ett fynd för Napoli och han blir bara bättre. En spelare med stjärnglans som mest troligt tillhör de allra bästa i världen i många år framöver.

14. Ilkay Gundogan, Tyskland och Barcelona

Barcelona behövde ett mittfältsankare och blickade mot de brittiska öarna. Där fann man en Ilkay Gundogan som inte bara varit en motor på Manchester Citys mittfält, utan även bidragit med en hel del mål. Efter sju år i Manchester City väntade nu ett nytt äventyr i Spanien och Barcelona för 33-åringen. Fyller ofta på i straffområdet och är alltid redo vid inlägg eller inspel. En nyckelspelare i det City som tog trippeln. Medverkat i samtliga matcher för Barcelona sedan han anslöt till klubben och direkt blivit en nyckelspelare. Mångsidig och även hårt arbetande.

13. Kevin De Bruyne, Belgien och Manchester City

Belgaren besitter fotbollsvärldens kanske absolut bästa passningsfot. Ingen hittar inspel, djupledsbollar och crossbollar som Kevin De Bruyne. När samarbetet med Erling Haaland började sätta sig, efter en något trevande start, kunde ingenting stoppa De Bruynes assist-produktion. Starkt bidragande till Manchester Citys historiska trippel, även om han oturligt nog fick utgå skadad i ännu en Champions League-final. Ordentligt skadeförföljd, men ändå en av världens bästa spelare under 2023.

12. Bukayo Saka, England och Arsenal

Arsenal har fått en ny kelgris. Den unge engelsmannen Saka utmanar och utmanar. Kommer till avslut efter avslut. Assisterar och assisterar. Ihop med ett Arsenal som ser ut som under fornstora dagar igen har Saka vuxit ut som en av världens absolut bästa offensiva mittfältare. Statistiken talar för sig själv. 14 mål och 11 assist under fjolårssäsongen har följts upp med fem mål och sex assist hittills under höstens Premier League-spel. När Saka varit skadad har Arsenal inte riktigt gått att känna igen. Klubbens viktigaste spelare och stort hopp ställs även till Saka även från engelska landslagets håll, inför sommarens EM-slutspel i Tyskland.

11. Lionel Messi, Argentina och Inter Miami

Av många ansedd som den bästa spelaren som någonsin existerat. 36-åringen börjar bli till åren och har även gjort en flytt bort från det yttersta rampljuset för spel i USA och MLS. Under våren hann argentinaren dock leda PSG till ännu en fransk ligatitel. Den säsongen stod Messi för 16 mål och 16 assist. Att superstjärnan fortsatt leder vägen för sitt landslag på ett imponerande sätt gör att Messi även 2023 rankas högt bland världens bästa spelare. Ett unikum i fotbollshistorien.

10. Victor Osimhen, Nigeria och Napoli

Osimhens betydelse för Napoli går inte att underskatta. Anfallaren var tungan på vågen när klubben i våras bärgade sin första Serie A-titel på över 30 år. Nyligen fick nigerianen även motta priset som Afrikas bästa spelare under året. En fysiskt stark målskytt med fruktat huvudspel och en vilja att göra allt för att få bollen i nät. Vinnare av skytteligan i Serie A och samspelet med Khvicha Kvaratskhelia har varit en dödlig kombination. 24-åringen ryktas flitigt till storklubbar i exempelvis Premier League. Gillar man Napoli får man hålla sina tummar att så inte blir fallet.

9. Lautaro Martinez, Argentina och Inter

Lautaro Martinez vann VM-guld med sitt Argentina under slutet av förra året. Det verkar ha gett anfallaren en rejäl boost. Sedan dess har han satt vartenda motstånd i Serie A i skräck och öst in mål. 21 mål i ligan under fjolårssäsongen har hittills under hösten följts upp med imponerande 15 mål på 16 matcher. Utöver det ledde Martinez även sitt Inter till Champions League-final där laget stod upp mycket bra mot stjärnspäckade Manchester City. 26-åringen är Inters självklara ledare och anfallsstjärna. Inter toppar tabellen och en stor del av framgångarna stavas Martinez.

8. Mohamed Salah, Egypten och Liverpool

Liverpool gick titellösa under året 2023. Det kan man dock inte beskylla Mohamed Salah för. Egyptern bidrog i sedvanlig ordning under året med ett otroligt poängsnitt från sin ytterposition och ställer alltid till med bekymmer för motståndarförsvaren. En mardröm att möta med sin fart, teknik och finurlighet. Spelar dessutom nästan varje minut av varje match. Liverpool kan alltid lita på att något kommer hända från Salahs vänsterfot.

7. Vinicius Junior, Brasilien och Real Madrid

Den dribblande virvelvinden Vinicius Junior har tagit sig in i många fotbollshjärtan de senaste åren. När brassen kom fram som ung talang i Real Madrid talades det om bristande skärpa framför mål och brist på effektivitet. I takt med sin utveckling under Carlo Ancelotti har poängen även börjat trilla in. 10 mål och nio assist under fjolårssäsongen har följts upp med fyra mål och två assist hittills under den här säsongen. Real Madrids viktigaste offensiva pjäs och den som leder offensiven i storklubben.

6. Antoine Griezmann, Frankrike och Atletico Madrid

Fransmannen Griezmann fick det aldrig riktigt att stämma i Barcelona. När han tar på sig Atletico Madrids rödvit-randiga ställ verkar det dock fortsatt hända grejer från en av fotbollsvärldens främsta vänsterfötter. En underskattad offensiv pjäs som alltid levererar mål och assist, i såväl klubblag som landslag. Att han dessutom alltid arbetar hårt i presspelet gör att 32-åringen är en av de spelare som tränaren Diego Simeone först skriver ner i startelvan.

5. Harry Kane, England och Bayern München

Nyss fyllda 30 år valde Harry Kane till sist att flytta från sitt älskade Tottenham. Den tyska giganten Bayern München blev destinationen för en av världens absolut giftigaste avslutare. En sällan skådad start i Tyskland gör att engelsmannen återfinns högt upp på listan. 20 mål och fem assist på 14 matcher har det blivit hittills i Bundesliga. Lägg därtill 30 mål för Tottenham säsongen dessförinnan och ett sällan skådat målsnitt i det engelska landslaget. Harry Kanes näsa för mål gör honom till en av världens absolut bästa spelare.

4. Jude Bellingham, England och Real Madrid

Wow, vilken pangstart Jude Bellingham har fått sedan flytten till Spanien och Real Madrid. Den unge engelsmannen blev direkt en nyckelspelare i "Los Blancos" och har öst in fler mål än någon kunde trott från sin framskjutna mittfältsposition. Bellingham leder i skrivande stund skytteligan i La Liga med 13 mål på 15 matcher. Fortsätter 20-åringen i den takten väntar nog en plats högre upp på den här listan om ett år. En vårsäsong 2023 som inte var lika explosionsartad gör dock att Bellingham får nöja sig med fjärdeplatsen.

3. Rodri, Spanien och Manchester City

Lite i skymundan har Rodri dominerat mittfältet i Manchester City sedan ankomsten till klubben 2019. Sällan en spelare som får de stora rubrikerna men vilken otrolig inverkan spanjoren hade när City bärgade sin historiska trippel. Som grädden på moset var Rodri även den som pangade in målet som gav kubben sin första Champions League-titel någonsin. Passningssäker, klok, stark och har ett positionsspel som ingen annan. Rodri tar hem bronsmedaljen som världens tredje bästa spelare 2023.

2. Kylian Mbappe, Frankrike och PSG

Fransmannen fortsätter att dominera varje match han spelar, mot vilket motstånd han än stöter på. Hade Haaland inte haft sin utomjordiska säsong i Manchester City skulle förstaplatsen varit Mbbapes. En ligatitel i Frankrike, åttondelsfinal i Champions League och att 25-åringen praktiskt taget ensam bär PSG på sina axlar emellanåt gör Mbappe till världens näst bästa spelare.

1. Erling Haaland, Norge och Manchester City

Vad ska man egentligen säga om norrmannens första säsong i Manchester City? Haaland fullkomligt öste in mål och bidrog i allra högsta grad till att City kunde bärga en historisk trippel. Strikern gör mål på alla olika typer av sätt och är en mardröm att möta. Med 71 mål på 75 matcher sedan sin ankomst till England förra sommaren finns det inget annat att säga. Haaland är världens bästa spelare 2023.