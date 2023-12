LISTA: Fotbollskanalen rankar världens 25 bästa herrspelare 2023 - plats 9-6

9. Lautaro Martinez, Argentina och Inter

Lautaro Martinez vann VM-guld med sitt Argentina under slutet av förra året. Det verkar ha gett anfallaren en rejäl boost. Sedan dess har han satt vartenda motstånd i Serie A i skräck och öst in mål. 21 mål i ligan under fjolårssäsongen har hittills under hösten följts upp med imponerande 15 mål på 16 matcher. Utöver det ledde Martinez även sitt Inter till Champions League-final där laget stod upp mycket bra mot stjärnspäckade Manchester City. 26-åringen är Inters självklara ledare och anfallsstjärna. Inter toppar tabellen och en stor del av framgångarna stavas Martinez.

Annons

8. Mohamed Salah, Egypten och Liverpool

Liverpool gick titellösa under året 2023. Det kan man dock inte beskylla Mohamed Salah för. Egyptern bidrog i sedvanlig ordning under året med ett otroligt poängsnitt från sin ytterposition och ställer alltid till med bekymmer för motståndarförsvaren. En mardröm att möta med sin fart, teknik och finurlighet. Spelar dessutom nästan varje minut av varje match. Liverpool kan alltid lita på att något kommer hända från Salahs vänsterfot.

7. Vinicius Junior, Brasilien och Real Madrid

Den dribblande virvelvinden Vinicius Junior har tagit sig in i många fotbollshjärtan de senaste åren. När brassen kom fram som ung talang i Real Madrid talades det om bristande skärpa framför mål och brist på effektivitet. I takt med sin utveckling under Carlo Ancelotti har poängen även börjat trilla in. 10 mål och nio assist under fjolårssäsongen har följts upp med fyra mål och två assist hittills under den här säsongen. Real Madrids viktigaste offensiva pjäs och den som leder offensiven i storklubben.

Annons

6. Antoine Griezmann, Frankrike och Atletico Madrid

Fransmannen Griezmann fick det aldrig riktigt att stämma i Barcelona. När han tar på sig Atletico Madrids rödvit-randiga ställ verkar det dock fortsatt hända grejer från en av fotbollsvärldens främsta vänsterfötter. En underskattad offensiv pjäs som alltid levererar mål och assist, i såväl klubblag som landslag. Att han dessutom alltid arbetar hårt i presspelet gör att 32-åringen är en av de spelare som tränaren Diego Simeone först skriver ner i startelvan.