LISTA: Fotbollskanalen rankar världens 25 bästa herrspelare 2023 - plats 14-10

14. Ilkay Gundogan, Tyskland och Barcelona

Barcelona behövde ett mittfältsankare och blickade mot de brittiska öarna. Där fann man en Ilkay Gundogan som inte bara varit en motor på Manchester Citys mittfält, utan även bidragit med en hel del mål. Efter sju år i Manchester City väntade nu ett nytt äventyr i Spanien och Barcelona för 33-åringen. Fyller ofta på i straffområdet och är alltid redo vid inlägg eller inspel. En nyckelspelare i det City som tog trippeln. Medverkat i samtliga matcher för Barcelona sedan han anslöt till klubben och direkt blivit en nyckelspelare. Mångsidig och även hårt arbetande.

13. Kevin De Bruyne, Belgien och Manchester City

Belgaren besitter fotbollsvärldens kanske absolut bästa passningsfot. Ingen hittar inspel, djupledsbollar och crossbollar som Kevin De Bruyne. När samarbetet med Erling Haaland började sätta sig, efter en något trevande start, kunde ingenting stoppa De Bruynes assist-produktion. Starkt bidragande till Manchester Citys historiska trippel, även om han oturligt nog fick utgå skadad i ännu en Champions League-final. Ordentligt skadeförföljd, men ändå en av världens bästa spelare under 2023.

12. Bukayo Saka, England och Arsenal

Arsenal har fått en ny kelgris. Den unge engelsmannen Saka utmanar och utmanar. Kommer till avslut efter avslut. Assisterar och assisterar. Ihop med ett Arsenal som ser ut som under fornstora dagar igen har Saka vuxit ut som en av världens absolut bästa offensiva mittfältare. Statistiken talar för sig själv. 14 mål och 11 assist under fjolårssäsongen har följts upp med fem mål och sex assist hittills under höstens Premier League-spel. När Saka varit skadad har Arsenal inte riktigt gått att känna igen. Klubbens viktigaste spelare och stort hopp ställs även till Saka även från engelska landslagets håll, inför sommarens EM-slutspel i Tyskland.

11. Lionel Messi, Argentina och Inter Miami

Av många ansedd som den bästa spelaren som någonsin existerat. 36-åringen börjar bli till åren och har även gjort en flytt bort från det yttersta rampljuset för spel i USA och MLS. Under våren hann argentinaren dock leda PSG till ännu en fransk ligatitel. Den säsongen stod Messi för 16 mål och 16 assist. Att superstjärnan fortsatt leder vägen för sitt landslag på ett imponerande sätt gör att Messi rankas fortsatt högt bland världens bästa spelare. Ett unikum i fotbollshistorien.

10. Victor Osimhen, Nigeria och Napoli

Osimhens betydelse för Napoli går inte att underskatta. Anfallaren var tungan på vågen när klubben i våras bärgade sin första Serie A-titel på över 30 år. Nyligen fick nigerianen även motta priset som Afrikas bästa spelare under året. En fysiskt stark målskytt med fruktat huvudspel och en vilja att göra allt för att få bollen i nät. Vinnare av skytteligan i Serie A och samspelet med Khvicha Kvaratskhelia har varit en dödlig kombination. 24-åringen ryktas flitigt till storklubbar i exempelvis Premier League. Gillar man Napoli får man hålla sina tummar att så inte blir fallet.