LISTA: Fotbollskanalen rankar världens 25 bästa damspelare 2023 - plats 9-6

9. Caroline Graham Hansen, Norge och Barcelona

Den norska högeryttern var tillbaka i landslaget och det med besked. Caroline Graham Hansen har allt som oftast lekstuga på sin kant när hon hittar in till målfarliga inspel. Även hon en etablerad spelare i Barcelona. Kreativ och snabb - det är inte helt enkelt för försvararna att hålla jämna steg.

8. Mary Earps, England och Manchester United

Den engelska målvakten har haft en fin säsong i Manchester United bakom sig när man tog sig till Champions League för första gången. Dessutom stod hon för otroliga räddningar och var en av anledningarna till att man tog sig till VM-final.

7. Patricia Guijarro, Spanien och Barcelona

Det är inte lätt att platsa på Barcelonas stjärnspäckade mittfält men "Patri" är given och även en viktig spelare. Avgör man en Champions League-final och spelar vecka in och vecka ut i världens bästa klubblag då ska har man en given plats i listan över världens bästa.

6. Cata Coll, Spanien och Barcelona

22-åringen har under året blommat ut och tagit en ordinarie plats mellan såväl, Barcelona som Spaniens, stolpar. Coll var förstahandsvalet vid VM och det blev också hennes stora genombrott. Målvakten har petat både Sandra Panos och Misa Rodriguez.