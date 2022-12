LISTA: Fotbollskanalen rankar världens 25 bästa herrspelare 2022 - plats 5-1

5. Luka Modric, Kroatien och Real Madrid

Balon d’Or-vinnaren från 2018 visade att ålder bara är en siffra när 37-åringen fortsatt visat sin världsklass under året. Var en nyckelspelare för Real Madrid när klubben bärgade La Liga- och Champions League-titeln, samt i Kroatien när landet vann ett VM-brons. Har tagit sig an en mer balanserande mittfältsroll där han gör mycket på båda delarna av planen, i stället för att ständigt vara den offensiva kreatören han tidigare varit - och har gjort det med bravur.

4. Lionel Messi, Argentina och Paris Saint-Germain

Den 35-årige argentinaren fick sin vårsäsong förstörd efter att ha åkt på en rejäl släng covid 19 i januari och lidit av långdragna effekter, men under hösten har han växlat upp och nått upp till sin skyhöga nivå igen. På 19 framträdanden för Paris Saint-Germain under hösten noterades han för tolv mål och 14 assist och i VM bar han sitt Argentina till landets tredje VM-guld någonsin med, bland annat, sina sju mål och tre assist på sju framträdanden.

3. Erling Haaland, Norge och Manchester City

Öste in mål i Borussia Dortmund redan under första halvan av 2022, men efter att ha skrivit på för Manchester City under sommaren tog han målskyttet till en nivå som sällan skådats tidigare. 22-åringen har noterats för 23 mål och tre assist på 18 framträdanden, varav 18 mål och tre assist varit på 13 framträdanden i Premier League. Det tog honom bara nio omgångar i Premier League innan han noterats för tre hattrick.

2. Kylian Mbappé, Frankrike och Paris Saint-Germain

Mbappés första halva av året 2022 handlade om hans vara eller icke vara i Paris Saint-Germain där han tillsammans med Lionel Messi och Neymar är de stora stjärnorna. Han stannade, skrev på ett monsterkontrakt, och visade varför PSG betalar så mycket pengar som de gör för honom. Under hösten har han noterats för 19 mål och fem assist på 20 matcher, medan han stängde säsongen 2021-2022 med 39 mål och 26 assist på 46 matcher när PSG vann Ligue 1. Var vidare Frankrikes bäste spelare när landet tog VM-silver, då han bland annat vann VM:s skytteliga med åtta mål och stod för ett hattrick i finalen mot Argentina.

1. Karim Benzema, Frankrike och Real Madrid

34-åringen tilldelades det åtråvärda priset Balon d’Or för sina insatser 2022 kort innan VM i Qatar sparkade i gång, vilket säger en hel del om vilket år han har haft. Var den stora ledaren när Real Madrid vann både La Liga och Champions League säsongen 2021-2022, där han i den sistnämnda turneringen klev fram vid flera tillfällen och sköt Real Madrid vidare. Har under hösten haft problem med skador, men levererade när han kom till spel. Dessvärre fick vi inte se honom i VM, då en skada på träning dagarna före mästerskapet satte stop.