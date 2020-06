LISTA: Tio heta derbyn du kanske inte hört talas om - del II

Del I hittar ni här.

Raja-Wydad

Casablanca, Marocko

Marockos två största klubbar gör upp i vad som är en av hela kontinenten Afrikas allra hetaste matcher. De båda klubbarnas ultrasgrupper brukar ofta färga läktarna på Stadion Mohammed V, som de båda delar, i mäktiga och fantasifulla tifon i grönt respektive rött och utkämpa en hård kamp om vilka som är högljuddast på åskådarplatserna. Derbyt har spelats sedan 1950-talet och klassiskt sett har Raja sagts representera arbetarklassen i Casablanca medan Wydad är mer populärt i de högre samhällsklasserna, även om dessa klasskillnader inte är lika framträdande i dag som tidigare. Raja har varit något vassare i derbyna historiskt sett med 41 segrar mot Wydads 36, men noterbart är att nästan hälften av matcherna lagen emellan har slutat oavgjort.

1860 München-Bayern München

München, Tyskland

Ett derby som inte är speciellt aktuellt år 2020, kanske du tänker? Tänk om! I samband med att 1860 åkte ur 2. Bundesliga och blev nedflyttat till fjärdedivisionen Regionalliga Bayern år 2017 blåstes det liv i ett derby som fram till dess inte spelats i ligan sedan 2004. Varför? Jo, för i de lägre divisionerna huserar nämligen Bayerns andralag, och ”Sechzigs” nedflyttning gjorde att de båda lagens supportrar skulle få stå mitt emot varandra under en ligamatch igen. 1860 lämnade i och med nedflyttningen 2017 kolossen Allianz Arena i utkanten av staden och flyttade tillbaka till klassiska, nedgångna Grünwalder Stadion beläget mer centralt i München, och det är också här det nygamla derbyt numera utspelar sig. Trots att Bayern har varit totalt dominanta i staden under de senaste årtiondena är 1860 fortfarande populärt, och i derbyna sluter båda lagens supportrar upp i massor för att sjunga fram sitt lag till seger. Numera har båda lagen klättrat upp en serie från fjärdeligan till 3. Liga, och noterbart är att 1860 endast fått med sig en poäng från de tre möten man haft med Bayern II de senaste åren.

Newell’s Old Boys-Rosario Central

Rosario, Argentina

Allmänt hålls det här derbyt som det största i Argentina utanför huvudstaden Buenos Aires. Derbyt har spelats sedan början av 1900-talet och sedan dess har lagen mötts hela 266 gånger - det allra första derbyt vann Newell’s år 1905, men sedan dess har Rosario Central ett knappt övertag med 90 segrar mot Newell’s 75. Newell’s smeknamn ”Los Leprosos” (”de spetälska”) kommer från en incident på 1920-talet, då Rosario Central vägrade spela en välgörenhetsmatch för att samla in pengar till människor sjuka i spetälska. Newell’s ställde upp, varpå de fick sitt smeknamn. De rödsvarta kallar samtidigt sina blågula rivaler för ”Canallas” (skurkarna). En av Rosario Centrals kändaste profiler genom historien är den legendariske revolutionären Ernesto ”Che” Guevara, som var en stor supporter. Newell’s har i sin tur haft både Diego Maradona och Lionel Messi som spelare (även om den senare aldrig representerade A-laget) och har namngett sin arena efter nuvarande Leeds-tränaren Marcelo Bielsa.

Željezničar-FK Sarajevo

Sarejevo, Bosnien och Hercegovina

Ett derby som precis som flera andra på Balkan går under smeknamnet "Det eviga derbyt", och som spelas mellan Bosniens två största och mest populära klubbar. Željezničar är den äldsta klubben i staden, då den grundades i början av 1920-talet av järnvägsarbetare. FK Sarajevo grundades i sin tur 1946 genom en sammanslagning av flera fotbollsklubbar i staden och gick först under namnet Torpedo, men fick så småningom samma namn som staden. Traditionellt sett förknippas Željos supporterfölje med arbetarklassen medan Sarajevo sägs ha större stöttning bland stadens medelklass, men det är heller inte ovanligt med familjer med delade lojaliteter där vissa stöttar det ena och vissa det andra av de två lagen. Historiskt har det varit jämnt mellan de båda lagen, där Željezničar har 45 segrar i inbördes möten mot Sarajevos 42. Derbyt har också gjort sig känt för att ramas in av högljudda supportrar som stöttar sitt lag i 90 minuter med sång, tifon och pyroteknik.

Corinthians-Palmeiras

São Paulo, Brasilien

Två av de absolut största klubbarna på västra halvklotet, trots att de inte får speciellt mycket utrymme i europeiska medier, utkämpar ett av Brasiliens hetaste derbyn i Sydamerikas största stad. Rivaliteten fick sin början när ett gäng italiensk-brasilianare bröt sig ur Corinthians och bildade en klubb vid namn Palestra Italia, som senare bytte namn till Palmeiras. Det initiala ”förräderiet” är fortfarande en av ingredienserna som gör detta till stadens största derby. Klubbarna har sedan dess varit otroligt jämna sinsemellan i derbyna, då båda fram till i dag har 106 segrar var mot den andre. Corinthians har sedan sitt grundande år 1910 sett sig själv som arbetarklassens lag i São Paulo, medan Palmeiras fortfarande har en stark koppling till sina italienska rötter, även om supporterbasen i dag är mer mångfaldig. Även sett till titlar är lagen två av Brasiliens största, med 17 ligatitlar, 54 lokalmästerskapstitlar och varsin titel i Copa Libertadores emellan sig.

Heart of Midlothian-Hibernian

Edinburgh, Skottland

Old Firm mellan Rangers och Celtic några mil västerut har de flesta hört talas om, och på en del sätt är Edinburgh-derbyt mellan Hearts och Hibs ett slags Old Firm fast i mindre skala. Precis som Celtic är Hibernian grundat av skottar med irländskt påbrå, och man har dessutom fått sitt namn från det latinska namnet för Irland, medan Hearts, likt Rangers, klassiskt sett är ett lag med mer brittisk identitet. Religion och brittiskt kontra irländskt sägs dock spela en mer tillbakadragen roll i rivaliteten i Edinburgh-derbyt än i Old Firm. Rivaliteten i Hearts-Hibs stammar numera mer ifrån olika områden i staden, då Hibernian har sina hemtrakter runt området Leith i de nordöstra delarna av staden medan Hearts kärnområde är runt Gorgie sydost om stadskärnan. Hearts har traditionellt sett varit vassare i derbyna med 143 segrar mot Hibs 86. Klubbarna har lika många skotska ligatitlar (fyra), men Hearts har fler cuptitlar med åtta mot tre. Hibernian var dock de senaste att ta en tung titel då man skrällvann i cupfinalen mot Rangers 2016.

Club América-Deportivo Cruz Azul

Mexico City, Mexiko

Mexikos "Superclásico" mellan América och "Chivas" från Guadalajara må vara landets mest uppmärksammade match, men det går att argumentera för att "Clásico Joven" mellan huvudstadens två mest populära lag är landets största derby. América, som kallas för Las Águilas (örnarna) ägs av mediebolaget Grupo Televisa och har gjort sig känd som lite av Mexikos Real Madrid då klubben historiskt sett lagt stora pengar på att värva stjärnor och sägs främst ha supportrar från de högre samhällsklasserna. Cruz Azul, som kallas för Los Cementeros (cementblandarna), har i stället mer av en arbetarklasstämpel då klubben också grundades av cementläggare. Båda lagen har gigantiska Aztecastadion som hemmaplan, och derbyna lockar ofta stora åskådarsiffror till läktarna. Genom historien är statistiken mellan lagen jämn, där Cruz Azul har en knapp fördel i inbördes möten med 53 segrar mot Américas 50. América har dock en fördel när det kommer till ligatitlar, med 13 mot åtta hos Cruz Azul.

Cerezo Osaka-Gamba Osaka

Osaka, Japan

Fotbollen är på frammarsch i Japan, och Osaka-derbyt har växt fram till ett av nationens hetaste, trots att det bara går 25 år tillbaka i tiden då Cerezo gick med i J-league. Cerezo är baserat i staden Osaka medan Gamba hör hemma i förstaden Suita, vilket Cerezo-fansen inte är sena att peka på för att hävda att de är det "riktiga" laget i Osaka. Gamba kan dock glädjas åt att man har varit det starkaste laget i derbyna genom åren, då man har 26 segrar i inbördes möten mot 14 för Cerezo. Den aktiva supporterkulturen är också på frammarsch i Japan, och Osaka-derbyna brukar numera inte sällan ramas in av tifo-koreografier från läktaren tillsammans med ramsor och flaggor på kortsidorna.

América de Cali-Deportivo Cali

Santiago de Cali, Colombia

Ett av de största och mest historiska derbyna i det fotbollstokiga Colombia, och redan från det första derbyt år 1931 har det varit känsloladdat. Då vann Deportivo efter att América fått två mål bortdömda - protesterna efter matchen gjorde att ”de röda djävlarna” stängdes av från spel i ett år av de lokala fotbollsmyndigheterna. Lagen har drabbat samman 323 gånger sedan dess där Deportivo har ett övertag i inbördes möten med 123 segrar mot 99. Staden Cali var under 1990-talet hemvist för världens största drogimperium, där ledaren för kokainsmugglande Cali-kartellen, Gilberto Rodríguez, pumpade in pengar i América för att utmana Atlético Nacional, som backades av rivaliserande Medellín-kartellen. Traditionellt sett ses América som arbetarklasslaget i staden medan Deportivo är mer förknippat med medelklassen, men båda lagens supportrar har gjort sig kända för att stötta sina lag både visuellt och röststarkt. Noterbart är att de båda Cali-klubbarna har sex finaler i Copa Libertadores emellan sig, men att man förlorat samtliga.

Nürnberg-Greuther Fürth

Franken, Tyskland

Här tänjer vi en aning på gränserna för definitionen av ett derby. Övriga matcher i serien har varit stadsderbyn, och även om FCN och ”die Kleeblätter” (”klöverna”) strikt sett kommer från olika städer har de båda vuxit ihop så pass mycket att vi här tar med det som ett derby i den tyska regionen Franken. Faktum är att de båda lagens arenor endast är drygt 20 minuters bilväg ifrån varandra. Det här är en rivalitet som fått ytterligare skjuts på senare år då Nürnberg för det mesta har tillhört andradivisionen, där Fürth har spelat sedan mitten av 90-talet bortsett en Bundesligasäsong för sju år sedan. Även om båda lagens supportrar till stor del avskyr varandra kan man argumentera för att den här rivaliteten hade sin kulmen under den tyska fotbollens tidigare dagar, då de här klubbarna var två av de absolut mest framgångsrika i landet. Det visar sig i troféskåpen, då Fürth har tre och Nürnberg sex ligatitlar innan andra världskrigets utbrott. I början av 1920-talet spelade Tyskland dessutom en landskamp endast bestående av spelare från Fürth och Nürnberg. Genom historien har Nürnberg dominerat det här derbyt med 139 segrar mot Fürths 76. Trots att titlarna har lyst med sin frånvaro för de här båda klubbarna på senare år har båda lojala supporterskaror och ofta mycket folk på matcherna - inte minst i derbyna.

