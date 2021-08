LISTA: Tio heta derbyn du kanske inte hört talas om - del III

Läs gärna även del I och del II

***

Velez Mostar-Zrinjski Mostar

Mostar, Bosnien och Hercegovina

Som det äldsta bosniska derbyt delar mötet mellan Velez och Zrinjski staden Mostar i två delar, på varsin sida av floden Neretva. Bakgrunden sägs vara att kriget på Balkan ledde till att Mostar blev en delad stad, där kroaterna höll till på västra sidan av flodbanken och bosniakerna på den östra. I dag ses Zrinjski just som kroaternas klubb i Mostar (då man dessutom tagit sitt namn från en kroat som försvarade landet mot ottomanerna), medan Velez i större utsträckning stöttas av staden muslimska befolkning och till viss del präglas av vänstersympatier. Den alltmer tydliga uppdelningen av staden har knappast heller gjort så att de fientliga känslorna mellan lagen har mildrats - tvärtom. Totalt har lagen "bara" mötts 54 gånger sedan det första derbyt 1922, delvis på grund av att Bosniens tre olika folkgrupper bitvis hade separata ligor. Zrinjski har det historiska övertaget i derbyna med 29 segrar mot Velez 17.

ANNONS

***

San Lorenzo-Huracán

Buenos Aires, Argentina

Ett kvartersderby som får känslorna att bubbla i de södra delarna av Argentinas huvudstad. San Lorenzo och Huracán är rivaler mycket på grund av att de kommer från grannstadsdelar, så kallade "barrios" - Boedo respektive Parque Patricios - och hålls ofta som det tredje största derbyt i landet efter Boca-River och Avellaneda-derbyt. Historiskt sett har detta dock varit ett tämligen ojämnt derby, då San Lorenzo räknas som en av Argentinas fem största klubbar och Huracán som en mindre klubb som även spelat en del i andradivisionen. Det har också speglat resultaten genom historien. Huracán, spanska för "orkan", har fått sitt namn från luftballongen som argentinaren Jorge Newbery flög år 1909, och ballongen återfinns även i klubbmärket. Klubben kallas för "Los Quemeros" (brännarna) då arenan ligger nära en plats där man bränner sopor. Ett av San Lorenzos många smeknamn, "El Ciclón" (cyklonen), har man fått direkt till följd av sin största rival - då en cyklon är starkare än en orkan. Påven Franciskus är dessutom en stor supporter av klubben.

ANNONS

***

Shamrock Rovers-Bohemians

Dublin, Irland

Fotboll är inte den mest populära sporten på Irland, men både Shamrock Rovers och Bohemians har ett troget följe i huvudstaden Dublin. Bohemians är baserat norr om floden Liffey, vilket är en arbetarklasstätare del av staden - vilket har präglat klubbens identitet. Samtidigt sägs Rovers vara laget för de som har det aningen bättre ställt söder om floden. Rivaliteten går tillbaka över 100 år i tiden och klubbarna är jämna när det kommer till tidigare resultat i derbyna. Kvaliteten på fotbollen på Irland är kanske inte den bästa, men de här två klubbarna är åtminstone de mest framgångsrika i landet, och de som drar störst publik. Det gör Dublin-derbyt till Irlands klart hetaste fotbollsmatch.

***

Suwon Samsung Bluewings-FC Seoul

Seoul, Sydkorea

Ett sydkoreanskt lokalmöte med inslag av företagsrivalitet. Elektronikföretaget Samsung står nämligen bakom Bluewings, medan FC Seouls tidigare namn var LG Cheetahs, självklart då med elektronikjätten LG bakom. Bakgrunden till FC Seouls namnbyte var att man flyttade in på en av VM-arenorna från 2002, som stod tom i huvudstaden. Strikt sett hör Bluewings hemma i Suwon, som är en egen stad, men på under en timme kan man komma till Seoul med tåg och brukar räknas med i Seouls storstadsområde. Matchen mellan lagen ses som den största i landet, och går under benämningen "Super Match". Lagen har mötts 102 gånger - där Seoul har en mycket knapp fördel i inbördes möten med 37 segrar mot 36.

ANNONS

***

Flamengo-Vasco da Gama

Rio de Janeiro, Brasilien

Då Flamengo-Fluminense ofta får mer uppmärksamhet går det att argumentera för att mötet med Vasco da Gama i stället är Rio de Janeiros största derby. Klubbarna är de två mest supportade i staden och uppskattas tillsammans ha runt 45 miljoner supportrar runt om i Brasilien, och kallas därmed för "Clássico dos Milhões" ("de miljonernas derby"). Båda klubbarna grundades som roddföreningar, och det var även i den sporten som de första derbyna gick av stapeln, men sedan många år tillbaka är det inom fotbollen som känslorna går starkast. Historiskt är det jämnt i inbördes möten mellan lagen där Flamengo har något fler segrar än Vasco. De svartvita kan dock stoltsera med den största vinsten i ett derby mellan lagen, då man förnedrade Flamengo med 7-0 i Campeonato Carioca i början av 1930-talet. Denna rivalitet stannar inte vid fotboll, utan sträcker sig även till sporter som futsal, basket och simning.

ANNONS

***

Austria Wien-Rapid Wien

Wien, Österrike

Ett anrikt möte mellan två av Österrikes allra största klubbar. Första mötet mellan lagen spelades 1911, och sedan dess har de lila och de gröna drabbat samman 328 gånger - flest i Europa utanför de brittiska öarna. Därtill har båda lagen tillhört den österrikiska högstaligan sedan just 1911 utan att åka ur en enda gång. Detta derby sägs präglas av en klassaspekt där Rapid representerar arbetarklassen i huvudstaden medan Austria i högre utsträckning backas av de högre samhällsklasserna. Austria hävdar också att man i högre utsträckning representerar staden Wien, då man har sitt kärnområde närmare stadskärnan medan Rapid håller till i i Hütteldorf i utkanten av staden. Dessutom förespråkar Austria inte bara att vinna utan även fint spel på planen - medan Rapid snarare vill se sina spelare kämpa till dess att svetten sprutar. Rapid har ett övertag historiskt sett med 137 derbysegrar mot Austrias 117. Nästa chans Austria får att knappa in är på hemmaplan om två veckor.

ANNONS

***

MC Alger-USM Alger

Alger, Algeriet

Både MCA:s och USMA:s historia går tillbaka långt tidigare än landet Algeriets självständighet från Frankrike på 1960-talet. Båda grundades som muslimska klubbar i kontrast till de koloniala klubbarna som fanns i landet. Klubbarna är de två största i Algeriet och derbyt är landets äldsta. MCA kallas även ibland för "Chnawa" ("kineserna") för att de har så många supportrar. USMA sitter också på ett lite mer ovanligt smeknamn i "El Kahraba" ("elektricitet"). Ultraskulturen har slagit rot i Nordafrika under 2000-talet, och i derbyna är det vanligt att båda lagens klackar färgar sina kortsidor på Stade du 5 Juillet med både flaggor och tifon. MC Alger är det lag som har övertaget i inbördes möten, med 42 segrar på de 110 matcher som spelats mellan lagen. USM Alger är dock laget som sitter på flest algeriska ligatitlar, åtta stycken.

ANNONS

***

Levski Sofia-CSKA Sofia

Sofia, Bulgarien

Precis som många andra derbyn på balkan går mötet mellan Levski och CSKA under namnet "Det eviga derbyt". Derby spelades dock för första gången så sent som på det sena 1940-talet, då CSKA grundades 1948 som den bulgariska arméns lag. Sedan dess har de två klubbarna varit de mest dominanta i Bulgarien, med 26 respektive 31 ligatitlar. Inget av lagen har dock vunnit någon ligatitel sedan 2009, då framför allt Ludogorets har vuxit fram som den mest dominanta klubben i landet det senaste decenniet. Möten mellan Levski och CSKA delar Sofia i en blå och en röd sida, och hatet mellan de båda lagens supportrar gör att det inte sällan tenderar att bli våldsamma sammandrabbningar mellan huliganfalanger till klubbarna.

***

Persija Jakarta-Persib Bandung

Java, Indonesien



ANNONS

ANNONS

Trots att framgångar på den internationella scenen ännu lyser med sin frånvaro är fotbollen på stark frammarsch i Indonesien - och den största klubblagsmatchen i landet är när Persija Jakarta ställs mot Persib Bandung. Här tänjer vi på gränserna lite för vad som faktiskt är ett derby, då Bandung är en egen stad (Indonesiens tredje största) som ligger ett par timmar från Jakartas stadskärna, men det är inget som har hindrat detta möte från att bli det största på Indonesiens mest folkrika ö Java. Rivaliteten går tillbaka hela vägen till 1930-talet men har hettats upp ytterligare på 2000-talet, och genom åren har mötet fått benämningar som "Det gamla indonesiska derbyt" och "Duel Klasik". I och med internets framväxt har ultraskulturen vuxit sig allt starkare i Indonesien vilket gör att läktarna färgas i de stora matcherna - där rivaliteten mellan klubbarnas supportrar bitvis också har blivit alltmer våldsam. Persija är en av de allra mest framgångsrika klubbarna i Indonesien, men Persib är något vassare historiskt sett när det kommer till inbördes möten mellan lagen.

***

Nottingham Forest-Derby County

East Midlands, England

Även här tänjer vi lite på gränserna för vad som räknas som ett derby - Derby och Nottingham är två olika städer, även om det bara tar en halvtimme att åka mellan Pride Park Stadium och City Ground. "The East Midlands Derby" går tillbaka i tiden så långt som 1892, och hålls i allra högsta grad vid liv i dag då klubbarna för det mesta har tillhört andradivisionen på 2000-talet. Matchen kallas också för "The Brian Clough Derby", då den legendariske tränaren som bland annat tog Forest till två Europacuptitlar tränade båda lagen. Sedan 2007 får vinnaren i det senaste derbyt mellan lagen även ta över "The Brian Clough Trophy", till minne av managern som gick bort 2004. Skämtsamt kallar vissa supportrar därför matchen för "El Cloughico", med anspelning på "El Clásico". Forest har flest segrar i inbördes möten mellan lagen och är också de som är nuvarande innehavare av "The Brian Clough Trophy" efter en 1-0-seger i derbyt hösten 2019.

ANNONS

***

Källor: Fourfourtwo, Copa90, Goal, Der Spiegel, Vice, Svenskafans, Wikipedia