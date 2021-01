Efter den pinsamma derbyförlusten - supportrarna stormade träning och omringade spelarna

Tidigare under lördagen spreds bilder på sociala medier där Marseille-supportrar hade stormat och vandaliserat klubbens träningsanläggning. Enligt franska medier skulle det ha att göra med missnöje kring lagets senaste prestationer i Ligue 1, då man förlorat fyra raka matcher och befinner sig på en sjätteplats.

Men Marseille var inte den enda franska klubben som fick sin träningsanläggning invaderad. Bara timmar efter nyheterna om att Marseilles anläggning hade stormats, kom nya rapporter att även Saint-Étiennes träningsanläggning stormats av supportrar som inte var nöjda med lagets 5-0-förlust mot ärkerivalen Lyon förra helgen.

Saint-Étiennes träningsanläggning ska dock inte ha vandaliserats, utan de 300 supportrarna som bröt sig in avbröt lagets träning och stormade planen för att omringa laget. Enligt tidningen Le Progres så gjordes det för att dels peppa laget, och dels för att skrämma laget till att inte förlora söndagens match mot Nice.

