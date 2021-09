Lahne målskytt igen i Frankrike

Jack Lahne, 19, var under vårsäsongen i år utlånad från Amiens till Häcken, men gjorde inte en enda minut med Hisingen-laget i allsvenskan. I höst har han fått mer speltid med den franska klubben i Ligue 2 och hoppade under lördagen in mot Nimes på bortaplan.

19-åringen hoppade in, vid 2-1-underläge i den 70:e minuten, och reducerade i den 89:e minuten till 2-3. Det gav Amiens hopp om en kvittering och på övertid satte Tolu Arokodare 3-3. Lahne bidrog därmed till att Amiens tog en viktig poäng i den franska andraligan.

Amiens har sex poäng efter åtta matcher och är på 17:e-plats i andraligan. Lahne har gjort två mål på sju framträdanden under den här säsongen i Frankrike.