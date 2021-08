Officiellt: Messi presenterad av PSG

Efter att ha gjort 17 år i Barcelonas A-lag meddelade klubben torsdagen 5 augusti att Lionel Messi lämnar. Sedan dess har det varit mycket spekulationer om var den argentinske storstjärnan ska hamna härnäst, och nu kommer svaret: Paris Saint-Germain.

Messi är nu presenterad som ny spelare i PSG. Kontraktet sträcker sig två år, till 2023, med option på ytterligare ett år. I PSG kommer han att bära tröja nummer 30, som han även var hans första tröjnummer i Barcelonas A-lag.

- Jag är jätteglad över att börja ett nytt kapitel i min karriär hos Paris Saint-Germain. Allt med klubben matchar mina fotbollsambitioner. Jag vet hur talangfull truppen och ledarstaben är. Jag är fast besluten att hjälpa till med att bygga något speciellt här för klubben och fansen, och jag ser fram emot att gå in på planen på Parc des Princes, säger Messi i en kommentar på PSG:s hemsida.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano kommer Messi att tjäna omkring 35 miljoner euro (357 miljoner kronor) per säsong i sin nya klubb.

PSG:s ordförande och vd, Nasser Al-Khelaifi:

- Jag är jätteglad över att Messi har valt att gå till Paris Saint-Germain och vi är stolta över att välkomna honom till Paris. Han gjorde ingen hemlighet av hans önskan att fortsätta att tävla på den absolut högsta nivån och vinna titlar, och vår ambition som klubb är densamma.

Han fortsätter:

- Att Messi ansluter till vår världsklasstrupp är fortsättningen på ett väldigt strategiskt och framgångsrikt transferfönster för klubben. Ledd av vår förstående tränare (Mauricio Pochettino) och hans stab ser jag fram emot att det här laget ska skapa historia tillsammans för våra fans över hela världen.

Under tiden i Barcelona gjorde Messi 672 mål och 305 assist på 778 matcher. Han vann även Ballon d'Or sex gånger (rekord), Champions League fyra gånger och den spanska ligan tio gånger.

PSG har tidigare i sommarfönstret värvat Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum och Achraf Hakimi. I helgen inledde man Ligue 1 med att besegra Troyes borta. I nästa match, som spelas på lördag, möter man Strasbourg på Parc des Princes.

Paris Saint-Germain is delighted to announce the signing of Leo Messi on a two-year contract with an option of a third year.https://t.co/D5Qjq7PJfF#PSGxMESSI ❤️💙 pic.twitter.com/msJAnW01V5