Skandalscener: fans avbröt ödesmatch i "protest" - Nancy riskerar nedflyttning

På fredagskvällen tog AS Nancy emot Quevilly-Rouen i ett viktigt bottenmöte i Ligue 2. Tabelljumbon Nancy var då tvunget att vinna matchen för att inte åka ner till tredjedivisionen i Frankrike.

Matchen spelades dock aldrig klart, i stället utspelade sig skandalscener. Det är RMC Sport som rapporterar att Nancy-fans avbröt spelet två gånger, varav den sista när gästerna gjorde 0-3 i slutet av första halvlek. Supportrar ska då ha kastat in fyrverkeripjäser och rökbomber på planen. Även bangers, en form av smällare, ska ha kastats mot bortalagets målvakt.

Enligt sajten Get French Football News var Nancy-fansens agerande en "protest" mot ägaren Pacific Media Group, klubbpresidenten Gauthier Ganaye samt det faktum att laget kunde degraderas från andraligan. Fansen kavlade även ut en banderoll med texten: "New City Capital Out".

GFFN hävdar vidare att spelarna kallades in i omklädningsrummet i 30 minuter innan matchdelegaten tog beslut om att avbryta matchen, då spelarnas säkerhet inte längre gickatt garantera.

Enligt sajten är det troliga att gästande Quevilly nu tilldelas segern med 3-0 vilket skulle betyda att Nancy, för första gången i klubbens historia, blir degraderat till tredjedivisionen och därmed förlorar sin professionella status.

Även om inget officiellt besked har kommunicerats meddelar Nancy via sitt officiella Twitterkonto att laget nu kommer åka ur serien.