Klart: Fotbollskanalen visar Gothia Cup även 2024

I sommar är höjdpunkten för många EM-slutspelet, som pågår mellan den 14 juni och 14 juli. Mästerskapet sänds i TV4 – och direkt efter står det nu klart att det blir ännu mer fotboll i våra kanaler. Dagen efter finalen i Berlin, den 15 juli är det nämligen invigning av Gothia Cup i Göteborg, en turnering som Fotbollskanalen och TV4 Play kommer att sända, precis som i fjol.

Totalt rör det sig om tolv matcher från turneringen Puma Trophy där killar och tjejer som är 17 år gamla håller till, som visas fritt på Fotbollskanalen och TV4 Play.

- Det här hög nivå på de matcherna och spelarna som är med. Under fjolåret kunde vi visa när nuvarande Bayern München-spelaren Jonah Kusi-Asare glänste i AIK-tröjan och det är en del av framtidens stjärnor som visar upp sig, säger Fotbollskanalens chefredaktör Olof Lundh.

Fotbollskanalen kommer att ha studio på plats på Heden under hela veckan. Adam Pinthorp är programledare och Siavoush Fallahi är studioexpert. Dessutom agerar Marcelo Fernandez expert under matcherna. Matcher kommer utöver det att ramas in med flertalet intressanta gäster under veckan.

- Väldigt roligt att vara en del av den fotbollsfesten som Gothia Cup är och återigen kunna visa matcher och rama in sändningar med några av våra uppskattade experter samt bjuda på gäster som ger fina insikter, säger Lundh.

I fjol var det ghananska Right to Dream som pallade för favorittrycket och vann på killsidan, samtidigt som inget lag kunde stoppa de amerikanska tjejerna i Minnesota Thunder Academy. I klippet ovan kan du se höjdpunkterna från killfinalen.