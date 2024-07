Right to Dreams monstersvit bruten - utslaget efter straffdrama mot Beyond Limits

Under torsdagen spelades en av Gothia cups mest publiklockande matcher – redan i kvartsfinal. Publikfavoriterna Beyond Limits, från Nigeria, och Right to Dream, från Ghana, ställdes mot varandra på ett fullsatt SKF arena.

Right to Dream har nästintill prenumererat Puma trophy-titeln, ghananerna kammat hem turneringen fem år i rad. Men i kvartsfinalen ställdes de mot Beyond Limits som avslutade gruppspelsfasen som bästa gruppetta.

Det innebar även en fördel för Beyond Limits. Den bästa gruppettan slipper nämligen med att spela åttondelsfinal och går direkt till kvartsfinal. Right to Dream, i sin tur, spelade åttondelsfinal mot Elfsborg under torsdagsförmiddagen och kvalificerade sig till kvällens kvartsfinal.

När kvartsfinalen drog i gång inför 10 000 åskådare hann den knappt sparkas i gång innan Beyond Limits hade tagit ledningen. Olude Olatun drog i väg på en djupledsboll och hittade in till Isaac Ckudwundi i Right to Dreams straffområde. Då en anfallare hade dragit med sig en av mittbackarna i en löpning åt annat håll tilläts Chukwundi sikta in sig – för att sedan göra 1-0.

Den resterande delen av matchen innehöll många chanser åt båda håll. Det hade både kunnat utökats och kvitterats flera gånger om, men om något var det närmre ett 2-0-mål än ett 1-1-mål.

Men allt är inte alltid logiskt i fotboll.

För med tio minuter kvar att spela lyckades nämligen Right to Dream kvittera och skapa drama under matchens sluttamp. Efter en stökig situation i straffområdet, där Beyond Limits-målvakten räddade flera gånger om, lyckades Kenneth Tsokli forcera in 1-1 från nära håll.

Därefter bjöd inte ordinarie tid på fler mål, utan matchen gick till straffar.

Och där var det en oerhört hög nivå. Lagen satte straff efter straff, och det dröjde hela vägen till den 14:e straffen innan ett lag missade.

1-1-skytten Kenneth Tsokli blev syndabock när 14-årige (!) Beyond Limits-målvakten Daniel Aiyenugba räddade hans straff - vilket innebar att Beyond Limits gick vidare till semifinal. Right to Dream, som vunnit Puma trophy fem år i rad, är utslaget.

Straffar:

1-0. Sunday Ejike Ogbonnaya, Beyond Limits.

1-1. Israel Anum, Right to Dream.

2-1. Muhammad Oladipupo Abdullahi, Beyond Limits.

2-2. Ali Ouattara, Right to Dream.

3-2. Oluwaseyi Thomas Ogunniyi, Beyond Limits.

3-3. Mamadou Bailo Bah, Right to Dream.

4-3. Kparobo Nathaniel Arierhi, Beyond Limits.

4-4. Souleymane Abdoul Hadir Soumahoro, Right to Dream.



. Toheeb Olawale Jimoh, Beyond Limits.. Daniel Israel Koffi, Right to Dream.. Valentine Chinonso Nweke, Beyond Limits.. Jamal Sudais, Right to Dream.. Mohammed Rawa Mohammed, Beyond Limits.. Kenneth Tsokli, Right to Dream.

I semifinalen ställs Beyond Limits mot Sporting Lagos, även de från Nigeria.