Lämnade Elfsborg för Indien – nu nära AFC: "Vill inte avslöja"

2015 lämnade Simon Lundevall Gefle för spel med Elfsborg. I Borås var mittfältaren kvar fram tills förra årets allsvenska tog slut. Därefter gick flyttlasset till Indien för 31-åringen, närmare bestämt till NorthEast United.

Tidigare i år uppgav GT att Lundevalls kontrakt med den indiska klubben gäller fram till mars i år, med option på ytterligare ett år. Men den optionen ser inte ut att nyttjas.

Enligt Fotbollskanalens uppgifter är mittfältaren, som inledde karriären i Eskilstuna City, i stället nära en övergång till AFC Eskilstuna i superettan.

- Det kan jag inte bekräfta. Det är en bra spelare och vi vill få in flera spelare. Jag vill inte avslöja något just nu. Det kanske är en eller två spelare som kommer in. Vi är ganska försiktiga innan vi går ut med något. Spelaren ska också passa vår filosofi. Men om ett par veckor är vi klara med våra värvningar, vi har flera kandidater som vi följer och jag tror det kan bli ett eller två namn till innan vi är klara, säger AFC:s ordförande, Alex Ryssholm, till Fotbollskanalen.

Är Simon Lundevall ett av de två namnen?

- Jag ska inte nämna några namn just nu, det är känsligt och jag vill inte kommentera det. Det strider mot våra regler. Men vi känner till spelaren och vi tycker att han är bra.

Lundevall har så här långt gjort fyra matcher i den indiska superligan för NorthEast United, som är nästjumbo i tabellen.