Fifpro ställer krav på Iran - Nasr-Azadani riskerar avrättning

Irans landslag åkte nyligen ut i VM-gruppspelet - efter att ha spelat under svåra omständigheter i Qatar. Under hösten har stora protester pågått mot regimen i Iran, och inför landslagets VM-premiärmatch mot England valde spelarna att stå tysta under landets nationalsång, vilket tolkades som en markering mot regimen.

Inför andra matchen mot Wales sjöng spelarna med, och enligt flera medier var det för att de tvingades ge vika för påtryckningar från regimen. CNN skrev även - inför landslagets sista gruppspelsmatch mot USA - att familjer till iranska spelare fick motta hot om fängelse och tortyr ifall spelare misslyckades med att "bete sig" inför den sista gruppspelsomgången.

Under måndagskvällen går spelarfacket Fifpro ut med att facket nåtts av rapporter om att den 26-årige iranske spelaren Amir Nasr-Azadani riskerar avrättning i Iran för att ha kampanjat för kvinnors rättigheter i landet. Nasr-Azadani har under sin karriär tillhört flera olika iranska klubbar, men var inte med i VM-truppen.

"Fifpro är chockat och upprört över rapporter om att den professionella fotbollsspelaren Amir Nasr-Azadani står inför avrättning efter att ha kampanjat för kvinnors rättigheter och grundläggande frihet i sitt land. Vi står i solidaritet med Amir och kräver att hans straff omedelbart tas bort", skriver Fifpro på Twitter.

Nasr-Azadani spelade, enligt Transfermarkt, senast med Iranjavan FC i Iran.

Enligt Amnesty International har åklagarmyndigheten i Iran krävt dödsstraff för minst 28 personer som varit inblandade i demonstrationerna.

FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country.



We stand in solidarity with Amir and call for the immediate removal of his punishment. pic.twitter.com/vPuylCS2ph