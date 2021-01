Ibrahimovic om nytt avtal: "Det hänger på Maldini"

Zlatan Ibrahimovic, 39, gjorde under måndagen sin första ligastart sedan i slutet av november. Då visade han sitt värde genom att stå för två mål för Milan i 2-0-segern mot Cagliari, vilket gör att han nu är noterad för tolv mål på åtta ligamatcher den här säsongen.

Nu berättar anfallaren mer om sina känslor efter segern.

- Jag behövde göra ett till (mål), två skulle räcka för att vinna matchen. Det var en tuff match. Jag har inte spelat på 57 dagar. Det är tråkigt, men sådant kan hända, säger han enligt italienska sajten Milannews.it.

ANNONS

Han fortsätter:

- Vi gör det bra och nu är vi halvvägs in i säsongen, så nu börjar det tuffa racet. Det är ett väldigt tufft spelschema, men nu kommer både Mandzukic (Mario) och Meite (Soualiho) in. Jag vet inte om fler spelare kommer in.

Ibrahimovic berättar att han ser fram emot att spela ihop med Mario Mandzukic, som förväntas bli presenterad som ny Milan-anfallare i veckan.

- Jag är glad. Då är vi två som skrämmer våra motståndare, säger han.

På en fråga om han tror att Milan kan vinna Serie A svarar han sedan:

- Jag tror på Zlatan.

Ibrahimovic är även fåordig om en förlängning med Milan. 39-åringens nuvarande avtal går ut i sommar.

- Det beror på honom, Paolo (Maldini, sportchef). Jag är väldigt lycklig i Milan. Den här återkomsten till Milan har förändrat mig mycket. Jag är väldigt glad.

Milan toppar den italienska högstaligan med tre poäng ner till Inter på andra plats i Serie A. Milan ställs härnäst mot Atalanta i ligaspelet.