Svenska bolaget om påstådda Inter-intresset: "Tittar på väldigt många affärer"

Affärstidningen Financial Times rapporterade nyligen att det svenska investmentbolaget EQT, som är grundat av familjen Wallenberg, är ett av flera bolag som är intresserat av att köpa hela eller delar av den italienska storklubben Inter. Tidningen skrev att BC Partners är favorit att köpa Inter, men att EQT också finns med i bilden. Anledningen uppges vara att Inters majoritetsägare Suning Holding, som äger 68,5 procent av klubben, vill sälja hela eller delar av sitt innehav. Hela Inter uppges värderas till runt nio miljarder kronor.

Nina Nornholm, på EQT:s informationsavdelning, ville nyligen inte kommentera uppgifterna närmare.

Under tisdagen var Fotbollskanalen i kontakt med Caspar Callerström, som är vice vd och COO på EQT. Även han är ganska fåordig, men menar att EQT tittar på många olika typer av affärer, även om alla inte blir investeringar.

- Jag läste den artikeln också. Jag kan tyvärr inte kommentera enskilda rykten, men jag kan säga så här: Vi tittar på väldigt många affärer, men det är mindre än tio procent av dem som de facto blir investeringar för oss. Sedan får du gör matematiken själv om troligheten i det här, säger Callerström till Fotbollskanalen.

Financial Times rapporterade även att allt mer riskkapital sökt sig till idrotten senaste tiden. Callerström ser att idrotten växer, men kan inte kommentera om EQT planerar att göra investeringar i idrottsvärlden framöver.

- Jag tror generellt sett, om man ser idrott som en nöjesindustri, att den kommer att fortsätta att växa. Vi har en del investeringar i så att säga bakomliggande bolag, som levererar tekniker och andra saker. Det är en utveckling som vi tror kommer att fortsätta, men att sedan gå därifrån till de facto att investera i klubbar är ett längre steg.

Jens B Nordström, som är ekonomireporter på TV4, först läste om nyheten blev han förvånad över uppgifterna om EQT:s intresse. Han sa då så här:

- Man brukar säga att det finns ett par saker som är enkla att förlora pengar på, som investeringar i sportbilsföretag. Då brukar man säga att folk tänker lite för mycket med hjärtat. Det här skulle kunna vara lite åt det hållet. Det är inte självklart att det är en bra affär, men å andra sidan är det speciella tider nu. Pandemin har slagit undan fötterna för all ekonomi i sport just nu. Då ger det utrymme för nya spelare att ge sig in, sa Nordström till Fotbollskanalen och fortsatte:

- Då kan man räkna på att det är pressat och att man måste stoppa in pengar i ett år till, men sedan kan man nog räkna med att publiken kommer tillbaka. Det är ju svårt att se att det här på lång sikt dödar publikintresset för fotboll. Då går det säkert att göra en kalkyl på det. Den här sortens riskkapitalbolag letar ofta efter något som de kan gå in i under ett par års tid för att sedan vända på verksamheten, göra en del åtgärder för att snabbt få den på fötter igen, och sedan sälja av efter fem-sju år. Normalt sett är inte ett fotbollslag något sådant, men nu är det så märkliga tider, så helt plötsligt är det kanske det.