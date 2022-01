Uppgifter: Balotelli återvänder till italienska landslaget

I augusti 2010 fick Mario Balotelli debutera för det italienska landslaget. Under åtta år som följde gjorde han 36 matcher och 14 mål för Italien. Men sedan september 2018 har Balotelli inte blivit uttagen.

Det var i samband med att italienaren återvände till Nice som landslagskarriären verkade ha fått sitt slut. När försäsongen skulle dra i gång var Balotelli sen och i dålig form, vilket gjorde att han efter bara tio framträdanden blev han petad ur truppen. Han hade också hamnat i en konflikt med tränaren Patrick Viera och kontraktet bröts redan i januari.

Transferjournalisten Fabrizio Romano rapporterar nu att Balotelli kommer göra en comeback till landslaget. Han kommer få en ny chans av Roberto Mancini, vilket väntas bli officiellt inom kort.

Balotelli har en skandalomsusad karriär bakom sig. Han har bland annat blivit påkommen med vilda fester innan matcher och har visat sig med rivalers tröjor i publika sammanhang.

Mario Balotelli’s back. Roberto Mancini will give him a new chance. Official soon. 🇮🇹 #Italia https://t.co/wyuxmwHtYI