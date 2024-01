Mancinis känga mot media: "Det gör mig upprörd"

Roberto lämnade rollen som italiensk förbundskapten för samma uppdrag i Saudiarabien under uppmärksammade former under sommaren.

Beslutet möttes av kritik, något som Mancini själv kan förstå. Den tidigare EM-vinnaren riktar dock kritik mot medierapporteringen kring den uppmärksammade sortin från det italienska landslaget.

- Jag förstår reaktionen från supportrarna, som kanske inte delade eller accepterade mitt val. Men de påverkades av falska saker som skrevs i tidningarna. Det gör mig upprörd, förkunnade Mancini enligt TMW, och fortsatte:

- Vi pratar om ett yrkesliv och detta är ett jobb. Tränare kan alltid sparkas, men de kan även bestämma sig för att lämna – det är normalt och en del av yrket.

Mancini var ansvarig för Italien mellan 2018 och 2023 och hann under den tiden föra landet till ett EM-guld efter den rafflande finalen mot England.